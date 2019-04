Soud s Nizozemci, kteří zmlátili číšníka v Praze. Fiala přistihl sluníčkáře při lži

Původně policie vinila občany Nizozemí z těžkého ublížení na zdraví, ale státní zástupkyně obžalovala útočníky z pokusu o vraždu. Podle znaleckých posudků napadení bylo tak brutální, že poškozenému mohlo jít i o život.

Napadený číšník se také připojil k trestnímu řízení proti oběma obžalovaným s nárokem na náhradu újmy, uvedl advokát poškozeného. Hodnotí totiž odškodnění za snížení společenského uplatnění ve výši 2 miliony korun a jako bolestné přes 611 tisíc.

© AFP 2019 / Radek Mica Okamura: Sluníčkáři a novináři lžou o přítomnosti migrantů v Česku

Jeden z obžalovaných uvedl, že poté, co číšníka zmlátili, celá jejich skupina opustila ještě ten den Prahu a odletěla do Berlína. Do českého hlavního města se vrátili kvůli letenkám, které měli koupené z Prahy do Nizozemí.

„Poté, co nás zadrželi, tak jsem zjistil, že byl číšník zraněn. Bylo mi řečeno, že jsem zodpovědný za jeho zranění. Nerozuměl tomu, jak je to možné. Až ve vazbě jsem poprvé viděl záznam rvačky. Bylo to šokující. Vypadalo to jinak, než si vybavuji sám. Nepoznával jsem se. Vypadalo to, že se chovám jako nějaký robot,“ uvedl Aräsh Armin před soudem.

Dodal také, že se napadeného číšníka pokoušel kontaktovat, nejdříve s omluvou, poté s nabídkou odškodnění pro napadeného. „Nechtěl jsem nikoho zranit,“ uvedl.

Je nutné dodat, že Arminovi jsou dokonce kladeny za vinu dva skutky. Po předchozí slovní rozepři se měl noc předcházející útoku dostat do potyčky před klubem James Dean. Čelí totiž obžalobě z pokusu o ublížení na zdraví.

K věci se na Twitteru vyjádřil místopředseda SPD Radim Fiala. Podle něho incident svědčí o lži zastánců masové migrace.

„Otřesný případ brutálního útoku z Prahy nám dokazuje, že sluníčkáři, kteří říkají, že masová imigrace není hrozbou, lžou. Nejde o Nizozemce, ale o imigranty žijící v Nizozemí!“ napsal.

K napadení číšníka v Praze došlo 21. dubna loni na Národní třídě. Cizinci napadli obsluhu poté, co jim číšník řekl, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Policie vypátrala útočníky několik dní po incidentu na pražském letišti.

Podle odborníků, pokud by nebyla číšníkovi poskytnuta okamžitá lékařská pomoc, byl by bezprostředně ohrožen na životě. Muž se probral až po několika dnech v nemocnici, kde byl v bezvědomí na jednotce intenzivní péče.