Kojení roztrhlo českou veřejnost. Našli i spojení s porno

K události, která vyprovokovala protestní akci, došlo koncem března, kdy ochranka pražské Raiffeisenbanky zakázala ženě kojit své dítě. Pracovník ochranky ji požádal, aby se přikryla, a řekl to zvýšeným tónem. Ženy, které se zúčastnily akce, to považují za diskriminaci matek.

Dnes těsně před jedenáctou se ženy, které tuto protestní akci podpořily, setkaly před palácem Astra. V půl jedenácté vstoupily do haly pobočky v paláci Astra a začaly kojit. Po pěti minutách však opustily areál. Novináři nebyli do budovy vpuštěni.

Kateřina Olivová, jedna z pořadatelek protestní akce, vysvětlila: „To není kritika Raiffeisenbanky, i když se to stalo tady. Je to spíše kritika přístupu ke kojení.“

Důvodem nízkého počtu účastnic akce je podle organizátorů to, že se ženy polekaly velkého počtu novinářů.

Akce se však nezastavila. Podle organizátorů by se ženy mohly zapojit do akce zveřejněním svých fotografií kojení na internetu. Proto se k akci připojilo mnohem více žen, což vyvolalo kontroverzní reakci veřejnosti.

Na sociálních sítích se například objevily takové komentáře:

„Já budu v 11 hodin kojit své dítě v klidu doma jako normální a soudná mamina,“ píše Eva Jarková.

„Ženské, vzpamatujte se! Kojení je nádherná intimní chvíle mezi vámi a dítětem, kterou si máte vzajemně užít. Nepotrvá to věčně. Není to jen o nakrmení dítěte. Vy z toho děláte frašku! A ze sebe sebestředné slepice,” píše Šárka Siemková.

„Ve 12 hromadná masturbace v KB?” zažertoval Jirka Kim.

„Banka se omluvila. Nehledě na to, že žena byla tehdy prve požádána o zahalení, což je snad normální, taky nechodím po parku s prsama venku. Kojit by se mělo dát kdekoli, ale žena by snad na oplátku měla mít nějakou soudnost... A tahle akce spíš ukazuje na to, že některým matkám dítě nepije jen mléko, ale s ním saje i mozkové buňky...,” píše Hanka Závůrková.

Myslím, že kojit v bance, natož protestně, je málo. Čůrat a kakat je přece stejně přirozené jako kojit. Tak do toho, kojilky! A nenechte v tom jen své ratolesti. Přičapněte k zemi i vy. Ať ti zlí penězoměnci vidí, zač je toho loket. 😜 — Petr Štěpánek (@petrstepanek) 15 апреля 2019 г.

Kojit v bance 1 bod.

Čůrat v bance 2 body.

Vykadit se v bance 3 body.

Sex v bance 5 bodů.

Sex v bance s úřednicí za okýnkem 10 bodů.

Sex v bance s kojící úřednicí za okýnkem 50 bodů.

Kojení ředitele banky 100 bodů. — Hanuš Hybný (@dozor1984) 14 апреля 2019 г.

​Byly tam i komentáře na podporu akce, ale těch bylo mnohem méně.

Proč se tady dnes tolik řeší kojení?? Pokud má dítě hlad, má dostat najíst. Vždycky to jde udělat decentně. A pokud se to někomu nelíbí, má pořád možnost otočit hlavu jiným směrem! Prostě dítě si místo nevybírá. 🤷‍♀️ — Daniela (@AntMravenecek) 12 апреля 2019 г.

​Celkově se veřejné mínění shodlo v tom, že kojení je normální, ale na veřejném místě je nerozumné.

„Zvrtlo se to do feministické akce. Ano, ať ženy klidně kojí na veřejnosti, ale někde v ústranní a ne v bance a ještě k tomu před kamerami, to už je přehnané...,“ píše Stanislav Sokolík.

Vzhledem k tomu, že incident vyvolal bouřlivé diskuze, banka zareagovala a omluvila se za situaci.

„Člen ochranky požádal klientku o zahalení, nikoliv o opuštění pobočky. Určitě se však mohl a měl zachovat lépe a ke kojící ženě vstřícněji. Za jeho chování jsme se již klientce osobním dopisem omluvili,“ reagovala mluvčí Raiffeisenbanky Petra Kopecká.