Soukup prozradil, proč chce kandidovat na prezidenta

Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media Jaromír Soukup oznámil, že se v roce 2023 chystá kandidovat na post prezidenta. Prozradil to ve svém pořadu Moje zprávy na TV Barrandov, když reagoval na telefonát jedné z divaček.

Divačka Soukupa v telefonátu chválila a nakonec dodala, že právě on by se na prezidenta hodil. „Jste moudrý, inteligentní a moc chytrý člověk. Líbí se mi, že jste objektivní ke všem od Babiše po Kalouska. Hodil byste se na prezidenta, ale nevím, jestli by Vás tam nebylo škoda. Fandím Vám,“ zněla slova divačky Olgy.

Jaromír Soukup se této její připomínky chytil a uvedl:

„Můžu Vám možná jako první říci, že to zkusím a že v roce 2023 kandidovat budu.“

Není žádnou novinkou, že na sociálních sítích dnes existuje několik skupin, které nesou název Jaromír Soukup prezidentem 2023 nebo Jaromír Soukup na Hrad! Tyto iniciativy mají pár set příznivců, které Soukupa jako možného kandidáta v dalších prezidentských volbách podporují.

Soukup se k daným skupinám vyjádřil tak, že se domnívá, že je založili nejspíše jeho nepřátelé. Zdůraznil, že s tím nemá absolutně nic společného. Připustil však, že co se týče možné kandidatury na post prezidenta, dostává takové dotazy často.

„Docela vážně o tom uvažuji. Vidím docela slušnou podporu ve výzkumech, vysokou známost mého jména. Je to skoro devadesát procent a zároveň je i poměrně málo lidí, kteří mě opravdu nemusí,“ řekl.

„Uvidíme, jak to dopadne a uvidíme, co udělají ta lepší média po tomhle oznámení,“ dodal v pořadu Moje zprávy.

Již letos v lednu Jaromír Soukup informoval o tom, že zakládá vlastní hnutí s názvem List Jaromíra Soukupa. Tehdy řekl, že prostřednictvím daného hnutí by chtěl bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Později dodal, že nemá v plánu stát se předsedou zmiňovaného hnutí, stejně jako za něj neplánuje kandidovat ve volbách. Zřejmě se však jeho pohled na věc změnil.