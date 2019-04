Čeští archeologové přišli s unikátním nálezem. Zaujali i egyptského ministra!

Na portálu se uvádí, že egyptský ministr pro památky Chaled el Anany na prohlídku tohoto nového a jedinečného objevu pozval 54 velvyslanců a desítky novinářů. Ti tak měli možnost dozvědět se více o nálezu hrobky Chuyho, který žil v době krále Džedkarea na sklonku Staré říše (před 4 500 lety).

„Na hrobce je zajímavé všechno – jak hrobka samotná, tak její pozice v blízkosti králova komplexu, její velikost nebo výzdoba v podzemí. To vše odkazuje na výjimečné postavení majitele hrobky a jeho úzkou vazbu na královskou rodinu,“ uvedl šéf výzkumného týmu Mohamed Megahed z Českého egyptologického ústavu.

Konference probíhala přímo u hrobky a sešlo se na ní asi 300 lidí. Hrobku představil generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta Mostafa Waziri a egyptolog Mohamed Megahed poté podrobně popsal postup své expedice v jižní Sakkáře. V neposlední řadě tamní ministr pro památky Egypta vysvětlil, co tento český objev pro jeho zemi znamená.

„Připravili jsme ukázku drobných nálezů z výzkumu. Jsou to amulety, korálky, kosmetická nádobka z kalcitu i s tyčinkou k nanášení líčidla, sada kamenných mističek a také písařská paleta s hieroglyfickým nápisem,“ prozradila egyptoložka Hana Vymazalová.

Kromě malých ukázek však na hosty konference čekalo i jiné překvapení. Po projevech se totiž přesunuli přímo k hrobce, kde měli možnost nahlédnout dovnitř. „Kvůli úzké přístupové chodbě a stísněnému prostoru v podzemních komorách je možné vcházet jen po malých skupinách,“ dodala k věci Vymazalová.

Uvnitř hrobky pak proběhl výklad o její výzdobě:

„Umělecké zdobení hrobky je dechberoucí. Skvěle zpracované detaily ukazují na špičkové umělce nejspíš z královských dílen.“

V pohřební komoře byli k nahlédnutí také čtyři kanopy, což jsou nádoby, ve kterých byly dříve uloženy mumifikované orgány zemřelého Chuyho. Egyptologové na místě nalezli i zbytky mumie

Tým Mohameda Megaheda má ale na svém účtu ještě jeden objev – objevil totiž to, po čem desítky let pátraly výzkumné expedice. Našel totiž jméno královny, Džedkareovy manželky. To zní Setibhor a je vytesáno na sloupu z červené žuly, který je umístěn u vstupu do jejího pyramidového komplexu.

Egyptologové si stojí za tím, že by tyto nové objevy mohly více objasnit význam vlády krále Džedkarea a pozdního období celé 5. dynastie. Český tým se v již vrací do Prahy, kde se bude zabývat zkoumáním toho, co objevil.

„Objevem totiž naše práce teprve začíná,“ pronesla závěrem Hana Vymazalová.