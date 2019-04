V Praze dva muži unesli holčičku babičce z náručí za bílého dne. Policie žádá o pomoc

Policisté pátrají po pětileté dívce, kterou podle nich v úterý odpoledne unesli dva neznámí muži v Praze 10. Malá Sofie byla v tu chvíli s babičkou. Dle policií ji pachatelé naložili do vozidla značky Volvo XC 90 a odvezli pryč.

Incident se odehrál kolem 13. hodiny v ulici Vlasty Průchové.

„Dívku měli dva neznámí muži vytrhnout babičce z náruče. Pak holčičku naložili do přistaveného osobního auta Volvo XC 90, stříbrné barvy, registrační značky 8S2 0469,“ informoval mluvčí policie Tomáš Hulan.

Dosavadní zjištění vypovídají o tom, že by dívenka měla být hledanými odvezena do zahraničí, pravděpodobně do Německa, píše policie.

Sofie Andrea Mikyšková je cca 120-130 cm vysoká, hubené postavy, má kulatý obličej a zelenošedé oči. Vlasy má blond, dlouhé přibližně do poloviny zad, spojené gumičkami do dvou culíků.

Kriminalisté zároveň pátrají po její 40leté matce, která má s dcerou zakázaný styk. Sofie byla svěřena do péče zmiňované babičky. Policie pátrá po matce, protože je na ní vydán souhlas se zadržením.

„V tuto chvíli prosíme o pomoc při pátrání, kdy přivítáme jakoukoli informaci o pohybu pohřešované pětileté holčičky, její hledané matky a předmětného vozidla Volvo XC 90 stříbrné barvy,“ vyzvala policie.