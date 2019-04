Manželé v ČR nespí pod jednou peřinou? Zahraniční studenti řekli, co je v ČR fakt udivilo

Tak trochu kulturní šok

Scortino na blogu uvádí výrok studenta z Finska, který řekl, že byl velmi překvapen tím, že se v ČR téměř na každém rohu prodává pivo. „Fascinuje mě, že se na každé akci prodává pivo. I když je to např. zábavné odpoledne pro děti, vždycky tam najdete alespoň jeden stánek s pivem,“ uvedl.

Japonce překvapilo množství nástěnných dekorací, které mají Češi doma. To v Japonsku neznají. A důvod je prostý – častá zemětřesení.Někteří byli v šoku z toho, že v kostele nejsou záchody, že veřejné toalety nejsou bezplatné nebo že Češi nemají doma automaticky klimatizaci. Mexičanům zase připadá nepraktické, že se Češi doma přezouvají. Jiní papuče pro návštěvy považují za „roztomilý“ zvyk.

„Nejvíc mi leze na nervy plivání. Když čekám na zastávce na tramvaj a někdo si vedle mě odplivne, zvedne se mi z toho žaludek,“ tvrdí studenti z Japonska.

Padla samozřejmě i slova o českém stylu, který zná celý svět.

„Češi nemají styl. Nosí ponožky v otevřených botách, kabelky k lyžařským bundám a ve sportovních kalhotách, které patří na hory, si klidně chodí po městě. České ženy jsou krásné, ale některé se oblékají až moc vyzývavě,“ myslí si obyvatel Rumunska.

Některé pak nepříjemně překvapilo i to, že Češi zřejmě moc nepoužívají deodoranty či parfémy.

Obyvatele Aljašky však hodně zarazilo, že čeští manželé nespí pod jednou peřinou. Podivovali se i nad tím, že český národ používá papuče.

Velkým překvapením byl pro cizince také jeden z velmi oblíbených českých koníčků, a to houbaření. K tomu mají cizince respekt, protože se bojí, že by se mohli otrávit.

A co se cizincům na Česku líbí?

„Miluju české pohádky! Je to krásná tradice. Dívám se na ně s českou kamarádkou, která mi překládá slova, kterým nerozumím. Moje nejoblíbenější je Princezna a písař. Viděla jsem ji už 4x!“ uvedla další z cizinek.

Podle některých cizinců jsou Češi sportovním národem, který neustále někde chodí po horách nebo jezdí na kole. To je dle nich určitě plus.

„Češi jsou skvělí hostitelé, byla jsem v šoku, jak nás rozmazlovali. Celou návštěvu nás naše česká hostitelka obsluhovala jako v restauraci,“ tvrdí někteří.

Školství, práce, mateřská

Ve výčtu výroků se objevily i názory na školství či na to, jak to v ČR funguje s prací či mateřskou dovolenou.

„Dvouměsíční výpovědní lhůta v práci? Takže, když si najdu novou práci, musím ještě dva měsíce chodit do té staré? To není moc praktické. Na druhou stranu, pokud dostanu výpověď, mám moře času najít si novou,“ myslí si obyvatel Floridy.

Někteří studenti z Japonska uvedli, že jim vadí, jak neuctivě se čeští studenti chovají k učitelům. V Japonsku k nim prý mají totiž mnohem větší respekt.

„V Česku vám stát platí za to, že jste doma se svým dítětem (=mateřská dovolená)? Proč není takový systém i u nás?“ smutnil jeden z Američanů.

Troška kritiky nikdy neuškodí…

Objevilo se ale i pár slov kritiky. Cizinci si například myslí, že jsou Češi poměrně odtažitým národem a často se jeví jako bručouni.

„Na ulici se mračí a na otázku „jak se máš?” zřídkakdy odpoví „dobře”. Co by vám to udělalo, kdybyste byli alespoň někdy optimističtí?“ ptá se jeden z cizinců.

„Češi nemají žádnou národní hrdost. Měli byste si víc věřit!“ tvrdí Američané.

Na české velikonoční tradice pak reagovali slovy: „To mi připadá jako domácí násilí...“