Novým českým velvyslancem při NATO se stane náměstek ministra obrany Jakub Landovský

Uvádí se, že Landovský by do funkce měl nastoupit v řádu měsíců. Vystřídá v ní bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého, který je českým velvyslancem při NATO od září 2012.

„Pan náměstek Landovský k mému smutku asi bohužel bude odcházet, protože směřuje tady do těchto diplomatických služeb. Nebudu to zastírat, je to pravda,“ uvedl Metnar po setkání s německou ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou.

Ministr obrany také oznámil, že nový velvyslanec při NATO má odejít do Bruselu zhruba na přelomu léta a podzimu.

Jakub Landovský se narodil před dvaačtyřiceti lety v Praze. Studoval na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, kde v roce 2011 absolvoval doktorské studium. V roce 2000 začal působit na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V roce 2015 byl jmenován náměstkem ministra obrany ČR Martina Stropnického pro řízení sekce obranné politiky a strategie.