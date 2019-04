Ovčáček u Soukupa pálil ostrými: Když se podíváte na TOP 09, tak se můžete jen smát

Jedním z témat v pořadu se stala migrace, která dnes získává zcela novou podobu. Dle moderátora jde o nový způsob přepravy uprchlíků, kdy běženci cestují prostřednictvím luxusních jacht s profesionálními kapitány.

„Souhlasím s vámi, že legrace jde už stranou,“ řekl Ovčáček a souhlasil i s tím, že ochrana vnější hranice EU je čím dál náročnější.

Za největší problém přitom považuje, že neexistuje v dané věci jednotný postup. „Ten jednoduše neexistuje,“ řekl Ovčáček a poukázal na to, že jednotlivé státy jednají samostatně.

Dále se Soukup spolu s Ovčáčkem pobavili o nejnovějších volebních průzkumech, které odhalily, že by se strany SPD, TOP 09, STAN, KDU-ČSL nemusely do Poslanecké sněmovny dostat.

„To se může stát, že jim zamáváme a vlak jim ujede,“ připouští mluvčí Hradu a pokračuje:. „Když se člověk podívá na TOP 09, tak se můžete jenom smát.“

Podle jeho názoru je výkon této strany, která se původně profilovala jako pravicová, opravdu tristní. Myslí si tak, že české politické scéně schází opravdová pravicová strana.

Řeč přišla také na chystané uskupení Václava Klause mladšího, přičemž Soukupa zajímal Ovčáčkův názor na tuto iniciativu. Na to konto mluvčí uvedl, že pokud se bude jednat o pravici, tedy konzervativně laděnou stranu s pravicovými recepty, pak může být úspěšná.

„Pravicový volič nemá na výběr,“ vyjádřil se Ovčáček k současnému stavu.

V pořadu padla zmínka i o tom, že by se Jaromír Soukup chtěl v roce 2023 ucházet o post prezidenta ČR. Mluvčí Hradu uvedl, že mu bude fandit: „Budu vám držet palce.“

Co se týče politiky, došlo také na problém, že je dnes v politice malý počet mladých lidí. „Ostřílení politici je nepustí,“ myslí si Ovčáček a dodává, že je potřeba si to reálně odmakat. „Opravdu tvrdě odmakat. Leštit kliky, to taky jde, ale to nevede k dobrým koncům,“ řekl a přiznal, že by byl rád, kdyby bylo mladých lidí do budoucna v politice více. Nebude to však zadarmo, budou si muset, lidově řečeno, utáhnout opasky.

V neposlední řadě se dotyční bavili i o nových kandidátech na ministry, konkrétně o Vladimírovi Kremlíkovi a Karlovi Havlíčkovi. Soukup se do budoucích ministrů vcelku pustil, ale Ovčáček uvedl, že před nástupem nechce nikoho kritizovat a dodal, že oba kandidáti podle něj vypadají energicky.