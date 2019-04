Beru to jako organizovaný komplot, řekl Babiš o Čapím hnízdě. A opřel se do novinářů

Premiér Babiš se k věci vyjádřil a uvedl, že si myslí, že je Čapí hnízdo spíše politická kauza. Také dodal, že informace mají dříve v rukou novináři než lidé, kterých se daná věc týká. A právě to prý nechápe, píše portál.

„Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot. (…) Je to spis, který se vysílá on-line,“ prohlásil Babiš dnes na česko-vietnamském fóru v Praze.

© AP Photo / Petr David Josek Vyšetřování Čapího hnízda bylo oficiálně ukončeno

Další, kdo se k novým informacím v této kauze vyjádřil, byl Aleš Cimbala.

„Spisový materiál byl společně s konečným návrhem předložen státnímu zástupci. Po nastudování kompletního spisového materiálu rozhodne státní zástupce o podání obžaloby, nebo vyřízení věci jinak,“ řekl portálu mluvčí.

Cimbala následně prozradil, že policie navrhla obviněné obžalovat.

„Já takovou informaci nemám, takže platí, že se k tomu nebudu vyjadřovat,“ okomentovala situaci Katarína Janisková, který působí jako obhájkyně Babišova švagra Martina Herodese, který je také obviněn.

Kauza Čapí hnízdo se táhne již přes tři roky. Policie se snaží vyřešit údajný podvod s dotací EU v hodnotě 50 milionů, která byla určena na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo.

Andrej Babiš je od října roku 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Stále však odmítá jakékoli nezákonné dění kolem firmy. Portál uvádí, že mu hrozí až deset let vězení.

V kauze kromě Babiše a Herodese figurují i ostatní lidé, kteří rovněž čelí obvinění. Jde o premiérovau ženu Moniku a dceru Adrianu Bobekovou. Dále se to týká i bývalých členů společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové či Josefa Nenadála. Jak již bylo řečeno, stíhání se netýká Babiše ml., a to kvůli vlastnímu řízení.

Uvádí se, že v dané kauze byl původně stíhán také první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další osoby. Loni v květnu však bylo jejich obvinění zrušeno.