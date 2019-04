Sněmovna odvolala Václava Klause ml. ze školského výboru

Rozhodnutí poslanců o odvolání Klause mladšího z funkce předsedy školského výboru bylo dnes zveřejněno na portálu Poslanecké sněmovny.

O místa ve výborech a stálých komisích přišli také bývalí poslanci SPD Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Trojice vystoupila z SPD v polovině března. Ve výborech ji nahradí jiní poslanci z SPD.

Sociální demokraté se snažili odvolat syna bývalého prezidenta z funkce poté, co byl v polovině minulého měsíce Klaus ml. vyloučen ze strany ODS. Stalo se to poté, kdy během dalšího skandálu Klaus ml. přirovnal poslance k Židům, kteří se rozhodnou, kdo z nich půjde nejprve do nacistického koncentračního tábora.

Podle šéfa strany Petra Fialy Klaus ml. více než jednou poškodil dobré jméno strany svými prohlášeními a chováním. Následně se Fiala za už exčlena ODS musel se omlouvat.