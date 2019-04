Státní tajemnice: Kritikům EU bych doporučila porovnat životní úrovně ČR a zemí Balkánu

Tajemnice uvedla, že povazuje členství v EU za zásadní. Z jejího hlediska je ukotvení Česka v Evropské unii a v euroatlantickém prostoru klíčové, protože žádnou jinou reálnou možnost země nemá. Zároveň však poukazuje, že tím nemá na mysli, že je EU skvělá a nedá se na ní nic zlepšit. Podle ní má EU mnoho věcí, které je potřeba změnit, a to především restart v institucionální oblasti.

„Netvrdím, že musíme změnit platné smlouvy. Možná by stačilo se do nich pořádně podívat na to, jaké role mají jednotlivé instituce mít, a následně zajistit, aby se k nim vrátily. Mluvím hlavně o rozdělení rolí mezi Evropskou komisí a Radou EU, kde sedí ministři členských států,” řekla.

Hrdinková se také pozastavila nad otázkou, jakou by dnes Česko bylo zemí, kdyby před patnácti lety do EU nevstoupilo.

„Osobně jsem velmi ráda, že to nikdo neví. Naopak mě mrzí, jak se ve veřejné debatě, hlavně na politické úrovni, podceňuje či až znehodnocuje to, co pro nás vstup do EU znamenal,” uvedla.

Podle ní si mnoho lidí, kteří unii radikálně kritizují, vůbec neuvědomuje, co všechno členství znamená. Přičemž dle jejího názoru nejde o specificky českou věc, stačí se podívat, jak desítky let vypadala debata o EU ve Velké Británii.

„Ale kdybych musela, asi bych naši situaci bez členství v EU přirovnala zhruba k zemím západního Balkánu,” prohlásila.

Jak uvedla, se vstupem do EU každý stát odevzdává určitou část své suverenity a v důsledku toho se musí přestat zabývat některými tématy, které by jinak hrály dost velkou roli. Balkánské státy mezi sebou v bilaterálních vztazích stále fungují mnohem komplikovaněji, což je těžko představitelné v rámci EU, tvrdí.

„Kdybychom porovnali Česko a Balkán z hlediska životní úrovně a jejího růstu, úrovně vzdělávání, ale třeba i uchovávání kulturního dědictví a vzhledu měst a vesnic, tak bych všem, kteří dramaticky kritizují EU, doporučila, aby se podívali třeba tímto směrem,“ dodala.

Na závěr státní tajemnice promluvila o tom, jaké jsou podle ní hlavní zájmy a priority České republiky v EU. Popřela, že by migrace v této chvíli patřila mezi hlavní české priority v rámci EU. Z hlediska Hrdinkové jsou to bezpečnost a ochrana vnějších hranic unie, pokud jde o tuto oblast.

„Já bych ohledně zájmů Česka v EU upřednostnila ekonomickou oblast. Naší prioritou je dokončení vnitřního trhu, což bude v následujícím období velké téma. Jsme součástí koalice států, které chtějí na vnitřním trhu co nejdříve odstranit překážky. Souvisí to i s dalšími oblastmi, jako je obchodní nebo průmyslová politika. Máme velké ambice třeba i v oblasti digitálního trhu nebo umělé inteligence,” uzavřela celou věc.