Europoslanci zakázali dvojí kvalitu potravin. Je tu však jeden háček

Europoslanci ve Štrasburku rozhodli o tom, že by dvojí kvalita mohla být nekalou obchodní praktikou. Česko k tomu zaujímá kritický postoj a uvádí, že byl schválen mírný zákaz, z něhož by potravinářské firmy mohly vybruslit pomocí schopných právníků. Navíc nedošlo ke schválení pozměňovacího návrhu, který by přinesl definitivní zákaz, píše idnes.cz.