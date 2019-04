Klaus označil dovolenou za barbarský přežitek a píchl tím do vosího hnízda

„To nejsou mé dovolené. Můj názor na dovolené, že to je barbarský přežitek z minulých století, který se omylem zachoval do dnešní doby, ten trvá dál,“ prohlásil Klaus na křtu čtvrté knihy svých zápisků z cest. Ve svém projevu navazoval na svůj dřívější výrok ještě z dob prezidenství, kdy prohlásil, že dovolená je „barbaric relic”.

Svým projevem exprezident doslova píchl do vosího hnízda a mnohé pobouřil.

„Některé komentáře ani není nutno, protože i tento komentář už stojí za to, obzvláště když to řekne politik, který měl v podstatě možnost mít ′volno′, kdy se mu zlíbilo nebo kdy se mohl rozhodnout i jako člen Poslanecké sněmovny. A z tohoto pohledu to opravdu není fér. Jestliže by chtěl politik jeho významu komentovat tyto věci, tak by bylo lépe, kdyby lidi neprovokoval,“ řekl portálu Blesk šéf odborářů z ČMKOS Josef Středula.

Jak uvedl Středula, bývalý prezident zapomněl na běžné lidi, zaměstnance, kteří dovolenou potřebují. Podle něho si Klaus už ani neumí představit, v jakých podmínkách a s jakou intenzitou práce musí lidé dělat. Z hlediska šéfa odborářů takové výroky do 21. století nepatří a je neslušné v politickém důchodu něco takového říkat.

Do Klause se pustil i místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. „On jako politik nikdy nebyl moc pro to, aby si běžný člověk mohl užívat života, to byla vymoženost jeho a jemu rovných. Takže možná pokládá volno na zotavenou za přežitek. Buďme tedy rádi, že už na naše životy nemá vliv, co pan Klaus říká, a je tak jedno, jak to vlastně myslel,“ prohlásil.

Během prezentace knihy Klaus také zkritizoval českou politickou scénu. Podle něho totiž v ČR nastala politicky frustrující doba, za kterou muže totální selhání dvou hlavních politických stran ODS a ČSSD. „Já jestli někoho viním, tak lídry těchto dvou politických stran, a ne z opačné strany. Ti ty hlasy dostali zadarmo, protože, jak se říká, ležely na podlaze,“ prohlásil.