Exposlanec Ortman: Kdyby Piráti vyhráli volby, tak Češi masově emigrují po vzoru Syřanů

„Piráti – to je nomen omen. Ne náhodou si vybrali tuhle značku, zkřížené hnáty a jedno oko zalepené černou páskou. To přesně popisuje způsob jejich politiky,“ nebral si servítky Ortman.

Bývaly poslanec rovněž zkritizoval záměr Pirátské strany odhalovat pomocí elektroměrů prázdné byty v Praze. „Co je komu do toho?! Když si koupím byt, je moje věc, jestli tam budu, nebo nebudu bydlet,” okomentoval iniciativu, která zavinila krizi v pražské koalici mezi Piráty a TOP 09. Podle něho bude zázrakem, jestli tato koalice vydrží měsíc nebo dva.

Ortman se také pozastavil nad slovní přestřelkou mezi jedním z poslanců Pirátů Mikulášem Ferjenčíkem a lídrem Topky Jiřím Pospíšilem. Pirát totiž označil posledního za „neskutečného podrazáka“.

„Tihle lidé do politiky nepatří. Jestliže přítelkyně předsedy poslaneckého klubu Pirátské strany Michálka se natáčí při porno akcích a oni to považují za naprosto normální, zatímco normální člověk by řekl, že Michálek musí rezignovat, tak tady označují za podrazáka předsedu koaliční strany. To svědčí o tom, že jde o totální amatéry v politice,” dává Pirátům drsné vysvědčení exposlanec.

Podle Ortmana vystupování předsedy strany Ivana Bartoše vede k obavám, jestli nejsou Piráti pod vlivem halucinogenů.

„Kdyby Piráti někdy vyhráli sněmovní volby v České republice, tak národ masově emigruje po vzoru Syřanů a bude se ucházet o přízeň někde ve Spolkové republice Německo, protože by tady nastalo špiclování, špehování, nahrávání, kontrolování, stíhání, obviňování. To jsou jejich metody,” pokračuje.

Znalec české politiky se také pozastavil nad plány Václava Klause mladšího založit novou pravicovou stranu.

„Nemyslím, že by přízeň voličů byla tak velká, že by se tahle strana dostala přes pět procent. Ono zakládat stranu je jedna věc, ale vybudovat voličskou základnu, aby získala přes pět procent hlasů ve volbách, což znamená, aby vás volil každý dvacátý, je nelehký úkol. Obávám se, že tohle nezvládnou,“ řekl.

Bývalý poslanec také uvedl, že nevěří, že Klaus mladší si novou stranou vytváří zázemí pro přímou prezidentskou volbu. Podle něho na to nemá.

„Ani nemá takové ambice, ani není na takové míře popularity. Získat padesát procent voličů, kteří vás budou volit v přímé volbě, je ještě těžší než překročit tu pětiprocentní hranici do Sněmovny. To by skončilo totálním fiaskem,“ uzavřel celou věc Ortman.