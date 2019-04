Jak provinční je tento národ. Šéfredaktor Forum24 se pustil do Čechů kvůli selfie Smetany

„Další a další fotky Emmy Smetany jsou na hranici s kyberšikanou. DVTV tam měla svoji reportérku, nepřebírala jiné televize. Poutali na to, že tam jsou. Přijde mi trapné, se do ní dal strefovat,“ napsal na Twitteru novinář týdeníku Respekt Ondřej Kundra.

Starosta městské části Praha-Řeporyje a bývalý bulvární novinář Pavel Novotný mu však pod příspěvkem odpověděl , že takhle to ve veřejném prostoru a na sociálních sítích prostě chodí. „Emma a DVTV to, sorry jako, mohli předjímat. Tu kritiku musí snášet, unést a akceptovat,” dodal.

Jeden z uživatelů se zeptal, jestli se v takovém případě mohou kyberšikanovat politici. A do diskuse se zapojil šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr. „Když je ten politik zločinec, tak ano. Jinak ne,“ odpověděl. Bohužel neupřesnil, jak se to pozná, podle pravomocného rozsudku nebo má na to nějaký jiný nástroj. Jak později však Šafr napsal, diskuse ho zklamala.

„Jsem znechucený z debaty o Emmě S. Je to ukázka, jak provinční je tento národ. Když člověk bydlí v Paříži, tak není tak divná fotka s hořící katedrálou. Má to jiný kontext. Emma udělala tu chybu, že to dala na českou síť. O důležitých věcech tu mluví málokdo. Malichernost vládne,“ postěžoval si šéfredaktor.

V pondělí večer vypukl v katedrále Notre-Dame v Paříži požár. Okolí památky bylo evakuováno a hasiči zahájili rozsáhlou operaci, při níž se snažili požár uhasit. Oheň sice zničil střechu a věž katedrály, ale hlavní část stavby se podaří zachránit. Hasičům se navíc podařilo z místa odnést i trnovou korunu a roucho svatého Ludvíka. Zpráva o neštěstí obletěla celý svět.