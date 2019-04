Herec Matásek se s tím nepáře: Babiš a Zeman jsou zločinci. Seriál Most – agitka sluníčkářů

Na portálu byl zveřejněn článek o českém herci, v němž se uvádí jeho zajímavé a velmi otevřené názory. Ten si například myslí, že dnes žijeme v příliš korektní době. A z této bubliny politické korektnosti člověk dokáže vystoupit tehdy, když se obklopuje kamarády tíhnoucími k nekorektnímu humoru. Podle jeho názoru se z této bubliny pokusil vystoupit i nedávno odvysílaný český seriál Most!. Ten však Matásek považuje především za „sluníčkářskou agitku“.

„Mně se hrozně líbilo, jak dlouho trvalo, než lidi prokoukli, že to je vlastně sluníčkářská agitka. Vypadalo to nejdřív, že se konečně dozvíme, jak to tam na tom severu je, ale on to byl vlastně sever viděnej z Prahy,“ okomentoval seriál Matásek.

Dále se Matásek zaměřil na investigativního reportéra Jaroslava Kmentu. V této souvislosti herec prorokoval, že se Kmentovi povede velice špatně, pokud bude i nadále pokračovat v rozkrývání některých věcí.

„Kmentu přejede volha prostě, to je tak,“ řekl a dodal, že lidé, kteří mají co do činění s kauzou lehkých topných olejů a jiné, mají velkou moc, a tak je zapotřebí mít se na pozoru.

Kritika zazněla i v případě, když měl herec ohodnotit roli prezidenta Miloše Zemana ve společnost či počínání premiéra Andreje Babiše

„To jsou zločinci. Ta jejich role, z toho se budeme vzpamatovávat hodně dlouho. Ta důvěra lidí v právní stát je takovým způsobem poškozená. Ta úvaha, proč se mají lidé o něco snažit, když to těm gaunerům prochází, to tu je,“ nebral si servítky Matásek.

Dokonce počínání prezidenta a premiéra přirovnal ke kauze Jany Nečasové-Nagyové, která je dle něj jen slabým odvarem.

„Považuju to za totální selhání elit, pokud se bavíme o prezidentské volbě. Nebyli jsme schopní vygenerovat důstojného protikandidáta, asi kvůli roztříštěnosti, a dopadlo to, jak to dopadlo,“ dodal.

V neposlední řadě herec zabrouzdal i do historie a dotkl se listopadu 1989. Podle něj byla totiž sametová revoluce domluvená.

„Někdo cinkal klíčema, někdo cinkal už něčím jiným,“ myslí si Matásek a narážel tak na peníze. To prý stát nedokázal ohlídat a dnes jsou dle něj kvůli tomu lidé „zrazeni“. „Ti lidé cítí velikou zášť a velikou frustraci. A je to naše chyba,“ pronesl závěrem.