Schillerová nevěřila, že se dostane do Playboye. Teď po ní někteří chtějí i fotky

Kvůli poslednímu detailu pro některé lidi zůstává otázkou, jestli je velký úspěch, když se dostanou na stránky Playboye.

Pro ministryni financí České republiky to bylo minimálně nečekané. Aspoň o tom svědčí její příspěvek na Facebooku ohledně své účasti v rozhovoru, který zveřejnil známý pánský časopis v české verzi.

Uživatelé sociální sítě připomněli v této souvislosti zakladatele Playboye Hugha Hefnera.

Josef Bouček: Hugha Hefnera by to taky nenapadlo ani v nejdivočejších snech. Ještě že už umřel, protože by to s ním seklo.

Další měli i konkrétnější zájem:

Pavel Petr: Fotky vyjdou kdy?

Dámská část komentujících vyjádřila převážně podporu a obdiv vedoucí finančního rezortu.

Anita Konopková: Playboy bỷval známỷ chytrỷmi články o chytrỷch lidech, bravo !!🍷

„Vy můžete všude, Alenko, jste krásná a moudrá žena,“ napsala uživatelka Facebooku se jménem Nada Vosička Divišova