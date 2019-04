Dva muži, kteří unesli pětiletou Sofii, byli odsouzeni k trestu odnětí svobody

Dva podezřelí z únosu pětileté Sofie byli odsouzeni k trestu odnětí svobody. Informuje o tom iDnes.

© Foto : Roslan Rahman Žena exšéfa Interpolu žádá o azyl ve Francii. Bojí se, že se ji opět pokusí unést do ČR

Hledaná Sofie byla neznámými muži unesena 16. dubna před jednou hodinou odpolední, když ji v ulici Vlasty Průchové v Uhříněvsi vytrhli babičce z náruče a naložili do osobního auta značky Volvo.

Rodiče o dceru vedou ostrý spor. Mladá fronta Dnes uvedla, že žena svého bývalého manžela obvinila ze zneužívání dívky. Ten naopak tvrdí, že jeho bývalá partnerka má poruchu osobnosti a může být nebezpečná.

ČTK později informovala, že Sofie byla nalezena na letišti ve Vídni se svoji matkou, po které se také pátralo, protože na ni byl vydán zatykač. 41letá žena má soudně zakázaný styk se svou dcerou, o dívku se stará babička.

„Kriminalisté dělají vše pro to, aby se holčička vrátila co nejdříve ke svým blízkým do České republiky,“ poznamenal mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Zároveň policie usiluje o vydání zadržené matky do Česka.

Později byli zadrženi muži, kteří ukradli Sofii. „Policisté pak zadrželi na parkovišti jedné z benzinových čerpacích stanic na 95. kilometru ve směru do Prahy dvacetiletého muže. Bohužel byl v danou chvíli již ve vozidle sám,“ uvedl Hulan. Druhého policisté zadrželi o tři hodiny později.