„Litrová lahev rumu za 1 800 Kč.“ Jak fotograf Jan Saudek tráví večery?

Jak sám Jan Saudek v rozhovoru říká, má spousty energie. Stále dělá šedesát kliků denně, někdy ale zvládne i čtyři minuty prkno. A jak to tedy je? Kde se taková energie bere?

„Z alkoholu! Úplně vážně. Skoro každý večer jsem opilý, ale moje poslední děti mě opilého nikdy neviděly. Díky velké spotřebě už na něj mám dvacet procent slevu. Litrová lahev rumu mě přijde na tisíc osm set. Piju jihoamerické rumy, na které jsem přešel z whisky. Cena je stejná, ale jedna firma je k nám dováží v litrových lahvích,“ říká fotograf.

Saudek také uvedl, že neví, jak dlouho mu taková láhev rumu vydrží, ale je si jistý, že ho alkohol ročně vyjde na statisíce až milion korun. Navíc prý platí velké alimenty, ale i přesto říká, že život je krásný.

© Depositphotos / Vladvitek Barbarství nebo tradice na věčné časy? Vnímání velikonočních zvyků se liší

Fotograf promluvil i o své kondici, když říká, že týdně nachodí okolo padesáti kilometrů. Vrací se i do minulosti, před třemi lety měl Jan Saudek ještě svaly a vypracované tělo, ale teď už neběhá ani neplave.

Přitom ještě nedávno přeplaval Vltavu. A právě řeka Vltava je podle něj čistší, než byla za jeho mládí, o čemž prý svědčí i pstruzi na Zbraslavi.

„Já bych ji přeplaval i teď! Do Vltavy chodím od dětství. Kdysi byla velmi teplá, teď je chladná, v létě má nejvíc osmnáct stupňů. Nejsem obzvlášť otužilý, ale nebylo to dávno, co jsem do vody vstoupil. Bylo to asi před třemi lety a plaval jsem několik metrů. Bylo to v lednu a nebylo to tak zdrcující. Navíc Vltava je nesrovnatelně čistší, než bývala za mého mládí. Jsou tam vydry, ondatry a na Zbraslavi pstruzi. A ti vydrží jen v čisté vodě. Vidíte, a kdysi to bývala stoka,“ říká Saudek.

Fotografovi Saudkovi nedávno vyšla kniha Hvězdy, ve které jsou nafocení i slavní sportovci, mezi kterými je například bývalý desetibojař Roman Šebrle.

A jak se mu s hvězdami pracovalo?

„Nádherný! Všichni jsou dobře rostlí, to je jasné, sport to vyžaduje. Kluci jsou jako kulturisti a holky jako manekýny. To byla taky čirá radost! Nejstarší z nich je paní Dana Zátopková, nejmladší byly osmnáctileté usměvavé holky. Knížka vznikla ze snímků, které jsem fotil během deseti let do kalendářů pro Duklu a nějaké k nim přidal. Knih už mám za sebou třicet šest a uvažuju ještě o další,“ říká Saudek a hned dodává, o jakou knihu by mělo jít.

„Přemýšlím, že vydám knížku pornografií. Že bych použil fotografie, které už mám. Ale ne ty erotické, opravdu pornografické. Možná, že by to bylo zajímavé, ale pro případ, že bych byl obviněn z prasáctví nebo z neurvalosti, s tím dosti váhám,“ dodává Saudek, který se bojí odsudků. Podle něj mu to žena rozmlouvá a nakladatel je v rozpacích.