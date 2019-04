Babiš rezignovat nebude: „Od začátku tvrdím, že je to politický proces“

Český premiér Andrej Babiš se nechystá rezignovat ani v případě, že by ho státní zástupce v kauze Čapí hnízdo obžaloval. Předseda vlády to uvedl v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes. Babiš zopakoval, že celá kauza je politický proces.

„Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to dvanáct let stará věc. Považuji za absolutní skandál, že ještě obvinili moji manželku a moji rodinu. Je to neuvěřitelná prasárna,“ řekl Babiš v rozhovoru.

Andrej Babiš je obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, hrozí mu až deset let vězení. Navíc trestnímu stíhání čelí jeho žena Monika, švagr Martin Herodes a dcera Adriana Bobeková.

Opozice kauzu Čapí hnízdo spojuje i s rezignací ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který o svém odchodu informoval ve čtvrtek. Na postu ministra ho nahradí poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová.