Neuvěřitelný nález archeologů u Opočna! Jde o 3000 let stará sídliště

Od letošního března archeologové postupně pracovali na třech různých místech budoucího obchvatu, což přineslo i ohromující výsledky.

Podle vědců se dvě sídliště předběžně datují do doby bronzové, jeden hrob do pozdní doby kamenné a druhý do 4. století našeho letopočtu.

„Obě sídliště patří kultuře popelnicových polí. Lze je předběžně datovat do doby okolo 1000 před naším letopočtem,“ okomentovala nález archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Uvádí se, že daná odbornice označila za pozoruhodné zejména dva hroby, které na staveništi silnice se svým týmem objevila.

Vědci se domnívají, že ten starší by měl patřit kultuře se šňůrovou keramikou z doby kolem roku 2000 před naším letopočtem a druhý, tedy žárový hrob, spadá do začátku éry stěhování národů, tedy přibližně do 4. století našeho letopočtu.

„Pokud se to potvrdí, bude to senzace. V Podorlicku by šlo o teprve druhý nález z tohoto období,“ uzavřela věc Beková.