Proč je Zelenského vítězství výhodné pro Česko

Ukrajina bude mít nového prezidenta. A co to znamená pro Českou republiku? Bude u nás méně Ukrajinců? Budeme opět svědky války na evropském kontinentu?

Na Ukrajině se sčítají poslední volební lístky. Je ale jasné, kdo bude příštích pět let držet v ruce palcát ukrajinských hejtmanů – jeden ze symbolů prezidentské moci na Ukrajině. Překvapení se nečekalo. Už první kolo voleb potvrdilo, že populární herec Volodymyr Zelenskyj drží pozici favorita. Druhé kolo, které přineslo Zelenskému drtivé vítězství, uštědřilo dosluhujícímu prezidentovi Petru Porošenkovi ránu z milosti.

Zelenskému pomohl jeho styl. Je originální a svůj. Dává najevo, že netouží po agresi a chce být prezidentem všech Ukrajinců, nejen těch, kteří díky Majdanu před pěti lety vyhráli. Možná, že si prosté Ukrajince získal tím, že odmítl neomezenou ukrajinizaci kulturního prostoru a zastal se práv rusky mluvících obyvatel. Mezi ně patří sám Zelenskyj. To je pro Ukrajinu našich dní věru odvážné.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Vedoucí představitel DLR promluvil o tom, co brání míru na Donbasu

Mohl si voliče získat jednoznačným prohlášením, že by nedal rozkaz k útoku na Donbas? Myslíme, že ano. Ukrajinci si přejí vyřešit válku na východě Ukrajiny, ale určitě podvědomě tuší, že silou tanků to nepůjde. Nová válka s doněckou a luhanskou domobranou by jim přinesla jen slzy a hoře. V tom je Zelenskyj absolutní protiklad prezidenta Porošenka, který se chtěl udržet u moci pomocí agresivní rétoriky. To mu, jak už teď víme, nevyšlo.

Ukrajina má teď nakročeno ke zklidnění. To ještě musí potvrdit podzimní parlamentní volby. Když vyhrají strany, které nebudou prezidentovi házet klacky pod nohy, za Majdanem bude postavena tečka. Ale v tom normálním smyslu. Každá revoluce jednou končí. Pro Ukrajince je dobře, že končí zvolením kandidáta s vůlí vyslechnout prosté lidi, a nekončí dalším krvavým násilím.

Je to dobře také pro Českou republiku. Možná by někteří čeští politici znovu rádi stáli na scéně na kyjevském náměstí Nezávislosti jako před pěti lety. Ale to jsou jejich osobní ambice. Česko a s ním celá Evropa potřebuje stabilní Ukrajinu. Ukrajinu, která má snahu spojovat svou rozmanitou společnost. Na tuto cestu se země zvolením Zelenského dostala.

Co výsledky ukrajinských voleb a konkrétně zvolení Zelenského pro Českou republiku znamená? Pokusme se to nastínit ve styčných bodech, které Česko a Ukrajinu spojují. O co jde? O zmíněnou bezpečnost, migraci a společná historická témata.

Když dostojí Zelenskyj svému slovu a bude chtít hledat řešení občanského konfliktu na východě Ukrajiny, v Evropě se zlepší ovzduší. Každý krok k míru, který podniknou znesvářené strany, ušetří nervy politikům, kteří očekávají ruskou invazi na Ukrajinu. Možná, že ušetří i nějaký ten milion české armádě, která se podle úkolu politiků připravuje na tu ruskou invazi.

© REUTERS / Carlo Allegri Zaměstnanec OSN: EU kvůli sankcím ztrácí více než Rusko

Ale co je hlavní. V souladu s postoji západních politiků, třeba kancléřky Angely Merkelové, od řešení konfliktu na východě Ukrajiny závisí sankce uvalené na Rusko. Sankce platí , dokud konflikt doutná. Sankce mizí, když si Kyjev a Donbas podávají ruce. To jsou jednoduché počty.

A když sankce mizí, opět se otevírá ruský trh pro české podnikatele. Z toho vyplývá, že Zelenského vítězství je pro Česko výhodnější. Alespoň tím, že existuje naděje, že poroste česko-ruská obchodní výměna.

Co ta migrace, říkáte si? Ukrajinců v Česku pracuje a žije dost. Vyjádřeno čísly více jak 126 tisíc lidí z Ukrajiny. Je to nejsilnější menšina u nás. Předstihla v počtu příslušníků dokonce Slováky. Když se Zelenskému podaří nastartovat churavějící ekonomiku Ukrajiny, může přilákat část svých spoluobčanů zpět. Třeba by to zlepšilo atmosféru v některých městech, jako je Mladá Boleslav nebo Plzeň.

Prezident Zeman dříve nejednou upozorňoval na oslavování Stěpana Bandery na Ukrajině. Jeho vztah k ukrajinským nacionalistům je odtažitý. V únoru dokonce ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi vytkl, že se během návštěvy Ukrajiny nevěnoval tomuto ostrému tématu. Zeman dokonce obvinil Petříčka z toho, že tento fenomén podcenil.

Jak je známo, Volodymyr Zelenskyj si ukrajinských dějin váží. K Banderovi se ale staví bez křečovité heroizace. Jak prohlásil těsně před druhým kolem voleb, Bandera je hrdinou pro nějaké procento Ukrajinců, protože bránil svobodu svého národa. Ale není vhodné pojmenovávat tolik ulic na jeho počest.

Zelenského postoj řeší hlavní sporný bod mezi Českem a Ukrajinou. Prezident Zeman nebude mít důvod Zelenského kritizovat, ba naopak, není vyloučeno, že se s ním rád setká. Naposledy byl náš prezident na Ukrajině na podzim 2013 - Za před-předchozího režimu.

Suma sumárum zvolení Volodymyra Zelenského je veskrze pozitivní záležitost. Pokud dostojí svým slovům a splní sliby, které dal voličům, bude z toho mít prospěch Ukrajina, ale i Česká republika.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce