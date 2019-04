Klaus ml.: Nesprávné informace se nesmí vůbec zveřejňovat. Teda některé. Jako třeba...

Klaus se ve svém komentáři zaměřil na požár francouzského Chrámu Matky Boží. Upozornil na rychlost, s jakou se vysvětlilo, že požár nebyl vyvolán úmyslně.

„Jaké trendy můžeme okolo požáru pozorovat? Zaprvé požár ještě zuřil, ale už bylo jasné, že šlo o nějakou závadu a nikdo to určitě nezapálil schválně. Tahle rychlost v úsudku je bezesporu trend poslední doby (u některých záležitostí),“ napsal Klaus.

Následně se věnoval počtu útoků na kostely ve Francii v minulém roce, kde sice napsal konkrétní počet, následně ale dodal, že tento konkrétní počet psát bojí, neboť by ho mohli chytit za slovo, že není přesný. Nesprávné informace se podle jeho názoru dnes nesmí šířit, ovšem pouze v některých případech. Když se jedná o to zlikvidovat někoho, kdo není dostatečně „pokrokový“, tak se lhát a klamat smí, myslí si politik.

„Další trend je, že v minulém roce ve Francii evidovali 1080 útoků na kostely a křesťanské symboly. Bojím se to napsat, protože jsem je osobně nepočítal a nesprávné informace se nesmí vůbec zveřejňovat. Teda některé, pokud chcete třeba umlčet filozofa Rogera Scrutona, který má nepokrokové názory, lhát a překrucovat můžete o sto šest (kauzu hezky popsal týdeník Echo). Možná tedy zničených symbolů bylo víc (a radši je tutlají) nebo míň (četl jsem to jen na internetu). Každopádně bych o tom neměl psát, protože by to mohl být „nenávistný“ komentář. Viděl jsem tedy řadu fotek s poničenými symboly (rozkopané sochy Panny Marie, ulámané kříže a tak), ale to je třeba fotomontáž,“ napsal Klaus.

Také upozornil na skutečnost, že udržovat tradice a pečovat o symboly je v životě důležité, neboť po likvidaci symbolů dochází i k ničení lidských životů.

Katedrálu Notre Dame v Paříži zachvátil 15. dubna požár, který zničil střechu a sanktusovou věž.