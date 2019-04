Tato produkce významně přilepšila českému eráru. O co jde?

Loňská sezóna byla pro české pěstitelské pálenice byla za posledních deset let výjimečná. S takovou informací přichází zpravodajský server ceskapozice.lidovky.cz.

Pokud jde o přínos do státního rozpočtu, je to 2,5krát víc, než v předchozím roce: daň z pěstitelského pálení mu vynesla 574 milionů korun. Předloni to bylo „pouze“ 245 milionů korun.

„Končili jsme v polovině února a práci jsme měli denně až do půlnoci. Produkce nějakých 110 hektolitrů stoprocentního lihu za sezónu je skoro dvojnásobek předchozího roku,“ popisuje situaci Miroslav Šoltys z pálenice Českého zahrádkářského svazu v Tlumačově na Zlínsku.

Dodal, že velká úroda ovoce způsobila, že stávající zákazníci si nechali vypálit víc ovoce, a také přibylo nových zákazníků, v případě jeho pálenice jde o dvacetiprocentní nárůst.

Co se týče předního výrobce ovocných destilátu a pěstitele švestek, společnosti Rudolf Jelínek, minulý rok byl také mimořádně úspěšný. Podotýká se, že tehdy společnost sklidila ze svých 60 hektarů švestkových sadů rekordních 840 tun švestek.

V této souvislosti však předseda Unie destilátorů Václav Šitner připomíná, že i když by letos panovala stejná horka jako loni, nebude se loňská úroda, a tím ani produkce pálenic opakovat.

„Tato sezóna byla výjimečná, lidé mají nyní zásoby, které hned nespotřebují, a tlak na pálenice v dalším období nebude takový,“ domnívá se Šitner.