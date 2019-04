Je tisk v rukou českých občanů nesvobodný? Kohlíček si utahuje ze Syndikátu českých novinářů

Během posledních několika let Česká republika přišla o pozice v zebříčku států se svobodou tisku (z čtvrtého místa v roce 2014 se posunula na dvacáté v dnešní době), může za to údajně český premiér Andrej Babiš, kterému patří několik titulů novin. Podle českého politika a europoslance Jaromíra Kohlíčka to oznámil mluvčí Syndikátu novinářů Dan Černý.