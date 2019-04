Obchodní válka probíhá na dvou frontách, varoval Zeman. A vysvětlil, proč podporuje spolupráci mezi EU a Čínou

Na oficiálních stránkách Pražského hradu byl zveřejněn rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem. V něm česká hlava státu promluvila o Číně i o EU a zmínila také různé projekty či spolupráce. Prezident prozradil, co ho na spolupráci s Čínou nejvíce těší a co ho naopak mrzí.

Zeman v rozhovoru na portálu jako první promluvil o spolupráci s Čínou, která by se podle něj dala rozdělit do dvou úrovní, a ohodnotil jejich výsledky. První úrovní je ekonomická spolupráce vycházející z dohody o strategickém partnerství mezi Českem a Čínou. Prezident uvedl, že s některými projekty je spokojen, s jinými moc ne.

„Spokojeni jsme například s tím, že mezi ČR a ČLR fungují čtyři letecká spojení a páté bude brzy zahájeno. To je historicky nejvyšší intenzita leteckého spojení, a já to považuji za vynikající. ČR se může stát něčím jako leteckým hubem pro Čínu v Evropě. Co se týče spolupráce s čínským bankovním sektorem, a tím nemyslím jen Bank of China, ale také další čínské banky, mohli bychom se stát i čínským „bankovním hubem“ v Evropě. (…) To také považuji za dobrý nápad,“ uvedl.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Poptávka Číny po vepřovém extrémně vzrostla. Slovensko však muselo vývoz odmítnout

To, co však Zemana nejvíce mrzí je to, že čínské investice v Česku zůstávají stále velmi nízké. Sám však uvedl, že mu není zcela jasné, proč tomu tak je.

Druhou úroveň spolupráce podle Zemana tvoří tzv. Nová hedvábná stezka, tedy „Jeden pás, jedna cesta“. Dle jeho mínění jde o fantastický infrastrukturní projekt spojující Čínu prostřednictvím Střední Asie s Evropou.

„ČR by zkrátka z projektu Nové hedvábné cesty neměla být vyřazena. Je jasné, že tento projekt je teprve v začátcích. A právě proto se budou má jednání s prezidentem Xi a dalšími čínskými představiteli týkat českého záměru být součástí Nové hedvábné cesty,“ prozradil Zeman.

Pokud jde o ekonomické či kulturní přínosy těchto projektů v ČR, pak dle Zemana neexistují žádné překážky ani v kultuře, ani v ekonomice.

„Možná jedinou překážkou je byrokracie na obou stranách. Nesmíme být příliš horliví a nedočkaví. Prohlubování spolupráce ve sportu, kultuře, politice, školství a zejména v ekonomice, včetně Nové hedvábné cesty, musíme ovšem podporovat,“ přiznal.

© Sputnik / Григорий Соколов Pražská kavárna brečí. Miloš Zeman jim ukradl už i Jardu Jágra

Dodal také, že zahájené projekty v rámci Nové hedvábné stezky neměly na českou ekonomiku žádný vliv. Dle něj totiž ekonomika ČR těsně souvisí především s ekonomikou v Německu . I přesto však některé firmy mají velmi silnou spolupráci s Čínou a existuje spousta tradičních firem, které by se mohly prosadit na čínském trhu.

„My politici bychom proto měli být především lobbisty za české firmy. Čínští politici by zase měli podporovat firmy čínské. A společně bychom měli bojovat proti zbytečné české i čínské byrokracii,“ dodal k věci.

Zeman si také stojí za tím, že s přibývající ekonomickou silou Číny přibývá i pochvalných slov světových politiků na její adresu. „Politická symbolika je pochopitelně důležitá, ale důležitější je skutečná spolupráce mezi zejména velkými firmami, na které často ani největší světoví lídři nemají přímý vliv,“ řekl.

Zdůraznil také, že tváří hokejového turnaje Zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 bude Jaromír Jágr, který ho doprovodí na nejbližší cestě do Číny. Poukázal i na to, že podpořil firmu Huawei, když vypukla kauza s ní související. Zeman tvrdí, že jde o normální obchodní soutěž a konkurenční boj a že chybí konkrétní důkazy, že by Huawei představoval bezpečnostní riziko. Poté dodal, že by rád danou firmu viděl jako velkého čínského investora.

© AFP 2019 / Peter Parks V Číně náhle explodovala Tesla. Uživatelé sítě našli pár příčin (VIDEO)

V rozhovoru přišla řeč také na memorandum o porozumění Itálie , které nedávno podepsala Čína, či na strategické partnerství, které bylo formálně uzavřeno i mezi Čínou a Evropskou unií. V této souvislosti Zeman podotkl, že EU je dnes tak trochu rozdělená a za příklad uvedl postoj k firmě Huawei. Poté dodal:

„Naším zájmem je, aby EU a Čína byly propojeny. Už jen proto, že USA zahájily obchodní válku hned na dvou frontách, čínské a evropské. Já dlouhodobě odmítám jakékoli obchodní nebo celní války, sankce a další formy ekonomické diskriminace. Když jsem byl vloni v Šanghaji, o protekcionismu jakožto hlavní hrozbě pro světovou ekonomiku mluvil i prezident Xi a další čínští představitelé. Spolupráci mezi EU a Čínou proto velmi podporuji.“

Zeman se vyjádřil také ke globální ekonomice a zmínil svůj pohled na obchod mezi Čínou a USA.

„(…) Nesdílím názor, že globální ekonomika funguje cyklicky, ve fázích nahoru-dolů. Pokud ekonomiku dělají inteligentní politici, dlouhodobý trend je rostoucí. A pokud ji ovlivňují politici neinteligentní, pak ekonomika samozřejmě dlouhodobě padá. Nejde o nějaký ekonomický cyklus,“ uvedl a dodal: „(…) Pokud bude blokován například volný obchod mezi Čínou a USA, zákonitě to povede k dlouhodobému poklesu globální ekonomiky. Naopak, pokud budeme rušit cla a další obchodní překážky a vytvářet jednotný neboli volný trh, globální ekonomika poroste.“

V neposlední řadě se český prezident rozpovídal i o vztazích s čínským prezidentem. Ten ho prý v nedávném dopise označil za „starého přítele“. „Já ho na oplátku nazývám „mladým přítelem“, neboť je o 10 let mladší,“ vtipkoval Zeman a zmínil i strom, který společně s čínským kolegou zasadili v Lánech: „Roste úspěšně. Neohrožují jej žádní brouci ani jiní cizopasníci. Přál bych si, aby takto prosperovala i česko-čínská spolupráce.“