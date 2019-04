Hamáček označil podmínku rozpuštění koalice s ANO. Internet burácí

„Pokud by vláda hlasovala o odvolání nejvyššího státního zástupce, bude to pro ČSSD poslední hlasovaní v kabinetu. Věřím však, že platí ujištění našich partnerů, podle kterých k tomu nedojde,“ píše Hamáček.

Příspěvek pobouřil uživatele internetu.

„Váš proslov nemá cenu ani toho papíru, na který by se případně přepsal. Neměli jste nikdy spolupracovat s komunisty a ANO. Jste ostudou naší země a ideálů 17. listopadu. Spolupráci s komunisty by vám, jako partaji, neměl nikdy nikdo prominout, je to odpornost,“ píše naštvaně JamesCZ‏.

„Ale odvolávat pana Zemana vůbec není potřeba, celé se to dá udělat daleko sofistikovaněji a myslím, že paní Benešová si s tím už poradí, k všeobecné spokojenosti tedy hlavně hradu,“ píše Marta Kadlecová s ohledem na to, že místo ministra spravedlnosti Jana Kněžínka může převzít Marie Benešová, která v minulosti zastávala tento post a etablovala se jako talentovaná odbornice. V tuto chvíli je Benešová poradkyní prezidenta Miloše Zemana

„I Vy veselá kopo, a hlasovat pro omezení mandátu nejvyššího státního zástupce budete? ;) Paní Benešová totiž nemíní nikoho odvolávat, jen prosadit ‚rozumné‘ omezení doby funkce na tuším 7 let, což P. Zeman přesluhuje. Nu a jeho kolegyni Bradáčové by vypršel mandát v létě,“ píše Šárka Bočková‏.

„Hranice Vaší loajality k Babišovi se neustále posouvají. Výměna na postu spravedlnosti vám za současné situace nevadí?,“ ptá se @mforster‏.

​„Víte pane předsedo, ony ty Vaše plamenná prohlášení nezajímají snad už ani voliče @CSSD. Už tolikrát jste mohli pro demokracii a spravedlnost v této zemi udělat i něco víc než jen prohlášení na Twitteru a opuštění sálu,“ píše Roman Kuca‏.

​„Asi jste prostý duchem, myslím, že hrad-Bureš-Benešová to mají dávno vykoumané bez hlasování a ČSSD bude zase jenom čučet jako tele na nová vrata,“ konstatuje Tomáš Fábera.

​Obecně platí, že fanoušci Hamáčka věří, že strana musela vedle hlasitých prohlášení učinit něco vážnějšího, aby zabránila odvolání Pavla Zemana.

V lednu letošního roku byl Andrej Babiš obviněn z podvodu kvůli případu společnosti Čapí hnízdo . Babiš všechno popírá, protože si myslí, že útoky na něj jsou machinace mafie, která ho chtěla odstranit z funkce premiéra. Názor, že by Benešová jako ministryně spravedlnosti mohla tento případ uzavřít ve prospěch Babiše, pro který měl být Pavel Zeman z funkce státního zástupce odstraněn, se již stal hlavním proudem. Jelikož je však Zeman členem ČSSD, Hamáček nazval jeho případné propuštění důvodem pro zrušení koalice se stranou Babiše ANO.

Pokud jde o tuto otázku, Pavel Zeman sám v rozhovoru pro Respekt.cz uvedl, že nedovolí politicky ovlivnit státní zastupitelství, což by naznačovalo dohodu s Čapím hnízdem. Zeman věří, že se Kněžínek rozhodl opustit post sám, je to fakt, že nebyl vyhozen, ale čas ukáže, co od Benešové čekat. Státní zástupce však předpokládá, že nebude zasahovat do nezávislosti státního zastupitelství, stejně jako Kněžínek nezasáhl, a to navzdory skutečnosti, že k tomu má ministr spravedlnosti veškeré pravomoci. Mezitím premiér Andrej Babiš v rozhovoru prohlásil, že jmenoval Benešovou na místo ministryně spravedlnosti, aby bojovala proti korupci, a nevykonávala personální změny v kanceláři státního zastupitelství, ani nevyvolávala tlak na žalobce kvůli Čapímu hnízdu. Babiš řekl, že kdyby Zemana chtěli odvolat, pak by to udělali už dávno.