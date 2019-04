Česká společnost koupí největší elektrárnu na Irském ostrově

Energetický a průmyslový holding (EPH), jehož majitelem je Daniel Křetínský, koupí další elektrárny ve Velké Británii. Údajně se jedná o dva energetické zdroje v Severním Irsku, a to konkrétně o plynovou elektrárnu Ballylumford a bateriové úložiště energie a uhelnou elektrárnu Kilroot. Nutno poznamenat, že Ballylumford je největším zdrojem na Irském ostrově. Informoval o tom portál info.cz s odvoláním na tiskovou zprávu EPH.

Na portálu se píše, že dané elektrárny v současné době patří společnosti AES Corporation a kupujícím by měla být společnost EP UK Investments. Tu kontroluje podnik EP Power Europe (EPPE), který je dceřinou společností právě zmiňovaného Energetického a průmyslového holdingu (EPH).

„Akvizici portfolia AES považujeme za významný krok v realizaci naší strategie zvyšování výrobní kapacity na vybraných evropských trzích. Tyto elektrárny mají pro Severní Irsko strategický význam. Tato potenciální akvizice dokonale zapadá do strategie EPH, jejímž cílem je rozšířit své působení v evropském sektoru výroby elektřiny. To vše je v souladu s naším posláním poskytovat spolehlivé a konkurenceschopné dodávky energie evropským občanům a průmyslu, a to díky naší vyvážené a různorodé výrobní flotile,“ prozradil portálu Jan Špringl, který zastává post místopředsedy představenstva společnosti EPPE.

Celý prodej však ještě musí schválit Evropská komise, ale dle očekávání EPH by k tomu mohlo dojít už v létě letošního roku.