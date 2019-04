Pražská kavárna v tom má jasno: Za útokem na poslance Feriho stojí Miloš Zeman a Rusko!

Policii se již v neděli večer podařilo zjistit totožnost mužů podezřelých z útoku. Jde totiž o muže z Uherskohradišťska, a to ve věku 25 a 48 let. Podle informací, které se objevily na sociálních sítích, měl na poslance zaútočit jistý Vladimír Hromádko a jeho syn Vojtěch.

© Sputnik / Григорий Соколов Pražská kavárna brečí. Miloš Zeman jim ukradl už i Jardu Jágra

Jak uvedl na Twitteru novinář Lukáš Valášek, Hromádko‏ je prý „zarytým příznivcem“ politického hnutí Řád národa. „Připomínám, kdo další nacionalistickou a proputinovskou stranu podporuje,“ dodal a k příspěvku připojil odkaz na článek. Ten pojednává o křtu knihy s názvem Lánská obora v proměnách času, kterou křtil český prezident Miloš Zeman . Knihu navíc vydalo nakladatelství, které bylo dříve vydavatelem Listů Řádu národa. Dá se tedy jen spekulovat o tom, co má tato připomínka dle novináře naznačovat.

Valáškovi přitakává ale i další uživatel. Ten však pohlíží na útok na Feriho v širším kontextu a zašel ještě dál.

„Tak SPD vygenerovala prvního českého teroristu a teď ještě dva gangstery s nožem, co bodají lidi do zad. Zeman, Okamura, Klaus ml., Foldyna a jejich SPD a Řád národa placený Ruskem, aktivují v lidech nejnižší zlo a rozkládají celou zem. Jsou to zločinci,“ uvedl.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri byl v neděli napaden dvěma muži na koštu vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Po útoku byl poslanec s řeznou ránou na zádech převezen do nemocnice, odkud byl po ošetření následující den propuštěn. Kriminalisté nyní zjišťují okolnosti incidentu.