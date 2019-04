NE EU a migraci! Ortel, Le Penová a Wilders: koho ještě můžete vidět na akci Okamury na Václavském náměstí

Ve čtvrtek se bude na Václavském náměstí konat akce Strany přímé demokracie se zapojením zahraničních hostů. Pod sochou sv. Václava se shromáždí hlavní nacionalisté Evropy - Marine Le Penová, Geert Wilders, Matteo Salvini a také pozvaná kapela Ortel. Tomio Okamura je pozval do Prahy, chtěl by před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu ukázat české veřejnosti, že je hlavním českým euroskeptikem a že tato pozice je pro Českou republiku nejsprávnější. Denním programem je odpor vůči Evropské unii, migraci a islamizaci. Mezitím akce již má své protivníky, kteří se budou snažit provést svou antiakci na druhém konci Václavského náměstí.

Nyní více než kdy jindy mají čeští euroskeptici příležitost obsadit v nadcházejících evropských volbách mnohem více bruselských křesel.

„Podle průzkumů se pravděpodobně staneme druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a zastavíme tak škodlivá nařízení Evropské komise a diktát z Bruselu,“ věří Tomio Okamura.

Navzdory pozitivnímu postoji a víře ve vítězství však Okamura má problémy s vlastní stranou. Faktem je, že tři poslanci opustili SPD kvůli neshodám a dva z nich dokonce kandidovali na volby do Evropského parlamentu za jiného politického hnutí - Alternativa pro Českou republiku.

Okamura musí ukázat, že navzdory tomu, že poslanci opustili jeho hnutí, je SPD pro Českou republiku jedinou správnou volbou. V této souvislosti Okamura pozval zahraniční hosty, aby získal více lásky a hlasů od voličů.

Spolu s Okamurou se akce zúčastní vůdce francouzské Národní fronty Marine Le Penová, Geert Wilders z nizozemské Strany pro svobodu, z velké obrazovky Čechy pozdraví Matteo Salvini, protimigrantský italský ministr vnitra. Akce začne koncertem kapely Ortel.

„Hnutí SPD vyzývá své členy, příznivce a voliče k maximální účasti na této veřejné akci před blížícími se klíčovými eurovolbami. Hlavním tématem je říct celé Evropě NE diktátu EU, její imigrační politice a islamizaci," vyzval v úterý Okamura své voliče k účasti na demonstraci.

Podle politologů je akce promyšlený tah.

„Okamura tak ukáže, že má nejsilnější pozici na mezinárodním poli, že je v hlavním proudu suverénních stran a že ty odštěpy od jeho strany nemají mezinárodní podporu,“ říká Miroslav Mareš, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

© Sputnik / Eduard Erben Okamura: Evropané jsou vražděni a přepadáváni imigranty

„Zajišťuje jim to určitou míru legitimity. Jednak to vypadá, že jde o mezinárodní záležitost, a jednak to umocňuje mediální zájem. Přitahuje to ke straně pozornost, jak samotná akce, tak i protesty proti ní," doplňuje politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podle Mareše Okamura všechno vymyslel velmi úspěšně, zejména s ohledem na to, že akce začne koncertem kapely Ortel. Kapela je známá tím, že její fanoušci jsou pravicoví. Podle politologa může být podpora pro SPD stejně důležitá jako podpora Le Penové.

Odpůrci hnutí Okamury však již plánují akci narušit, jak vyplývá z jejich Facebooku.

„Přijďte na protestní hlukovou olympiádu! Netřeba se oficiálně kvalifikovat, stačí dorazit ideálně ve sportovním oděvu a s jakýmkoli hlučným doplňkem typu pánví, dud, hrnců, trumpet, altových saxofonů či píšťalek," píší organizátoři akce.

Happeningem chtějí dát najevo, že necítí potřebu chránit své děti před imigranty a menšinami a že se s nimi o kousek vlastního chodníku nebo náměstí rádi podělí.

„S kým se naopak dělit nechceme, jsou neonacisté, nacionalisté a veřejné figury a politici šířící politiku strachu,“ dodávají organizátoři.

Ve spodní části Václavského náměstí se zároveň koná protest proti akci Okamury. Okamura je však přesvědčen, že policie přijme bezpečnostní opatření.

„Bezpečnost všech návštěvníků bude ve spolupráci s Policií ČR plně zajištěna, aby nikdo nemohl narušovat klidný průběh naší akce,“ uvedl.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku konají ve dnech 24. a 25. května. Voliči vyberou 21 europoslanců z celkem 40 kandidujících stran a hnutí. Před pěti lety zvítězilo hnutí ANO.