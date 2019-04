Disidentka bojuje proti…svobodě slova? Moučková si stěžuje: Diváka s normálním vkusem TV Barrandov musí až bolet

Televizní moderátorka Kamila Moučkova neslušně reagovala na kvalitu současných českých zpravodajských pořadů.

„K veřejnoprávní televizi mohu mít výhrady, ale u ostatních televizí nelze o objektivnosti či serióznosti vůbec mluvit. Především zprávy TV Barrandov, to je výsměch slušnému a objektivnímu zpravodajství. Nedá se na to dívat. Proč tohle nikomu moc nevadí?“ ptá se Moučková.

A i v jednadevadesáti letech pozorně sleduje zprávy, ale konstatuje, že se bojí o další osud žurnalistiky. Spojuje to se vstupem do Rady pro televizní a rozhlasové vysílání takových politiků jako Ladislav Jakl, který kandidoval za stranu SPD během voleb do Senátu.

„Okamura je nebezpečný extremista. Jsem z toho všeho zděšena,“ říká Moučková.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz kritizuje také současného prezidenta Miloše Zemana, od kterého v roce 2013 získala medaili Za zásluhy.

„Strašně se na něj zlobím a stejně tak na premiéra Andreje Babiše za to, že mohou komunisté kecat do složení vlády, ale i do složení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Komunisté právě tato média za totality zmrzačili a bojím se, že se o to budou pokoušet znovu,“ dodává Moučková.

Televizní hlasatelka Kamila Moučková se proslavila během pražského jara, v období normalizace se přestala objevovat na televizních obrazovkách, ale udržela si buřičský duch. Byla jednou z prvních, která podepsala Chartu 77.