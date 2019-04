Generál Pavel a diplomat Kolář vystoupili v Knihovně Václava Havla. Rusko to zase slízlo, a jak!

Diplomat Petr Kolář a generál a expředseda vojenského výboru NATO Petr Pavel 23. 4. promluvili v Knihovně Václava Havla na téma „20 let NATO, stálo to za to?“ Akcí provázel Mgr. Michael Žantovský. Petr Kolář – „[…] v RF mají váhání NATO (vůči RF) za slabost a za projev appeasementu...“

„Naši vnější nepřátelé [Rusko] znají naše pochybnosti, strachy a obavy. Dokáží s nimi efektivně pracovat. Oslabí nás zevnitř. Můžeme se lehce stát jejich obětí […] Síly zla jsou všude. Nejhorší jsou ty, které jsou v nás samých! […] Putinovo Rusko nás testuje, kam až jej pustíme […] Rusko se chová jinak, než jak se chovají normální země…Rozumí [Rusko] jen síle. Musíme protivné straně [Rusku] ukázat, že umíme použít sílu, budeme-li k tomu vyprovokováni […] české obyvatelstvo není podělané, má jen neschopné státníky […] Rusko nás nezdolá ani vojensky, ani ekonomicky! Proto se nás snaží demoralizovat…“

(Petr Kolář)

„NATO se stalo demokratickým po roce 1989, jeho demokratizace probíhá současně s jeho rozšiřováním […] Neměla by se Aliance chovat vůči RF asertivněji? […] V polovině 80. let se našli v Evropě silní politici, kteří se rozhodovali [ve prospěch NATO] i proti vůli veřejného mínění (míněno jako pozitivum, pozn.).“ (Michael Žantovský)

„Náš vstup do NATO je splněný sen […] Armáda ČR je jednou z nejrespektovanějších institucí státu […] 82 % našich spoluobčanů vnímá NATO jako pozitivum…“ (Petr Kolář)

Místo úvodu: Tento článek reaguje na výzvu z přednášky, abychom [občané ČR] zapojovali mozek a kritické myšlení.

Debatu uvozenou přednáškou zahájil Michael Žantovský. Přítomné ubezpečil, že NATO hájí svobodu a demokracii, byť jeho někteří členové v minulosti, ale i současnosti ideál demokracie bezezbytku nenaplňují. Zároveň také připomněl, že NATO se původně ustavilo, aby čelilo vojenské hrozbě ze strany SSSR. (Za Sputnik připomínáme, že NATO vzniklo v roce 1949, zatímco Varšavský pakt v roce 1955.)

„NATO vyznává mušketýrský princip: ‚Jeden za všechny, všichni za jednoho‘, “ řekl Petr Kolář. Gen. Pavel přisadil: „Díky NATO se jednotliví členové chovají lépe, než by se chovali jednotlivě či bilaterálně.“ Gen. Pavel také citoval čl. 3 Washingtonské smlouvy, že každý členský stát musí rozvíjet vlastní obranyschopnost. Zlí jazykové by mohli vznést námitku, proč je tedy armáda ČR nyní méně bojeschopná než na konci svého socialistického období?

Laskavý čtenář si možná ale vzpomene, že když prezidentoval George Bush ml., razil princip: „Kdo není s námi, je proti nám.“ Opravdu tedy platí všichni za jednoho, nebylo by přesnější: „všichni na jednoho?“ Čl. 5 Washingtonské smlouvy totiž není tak jednoznačný, jak by si Petr Kolář přál. Říká se v něm, jeden každý členský stát tak učiní, pokud to uzná za vhodné…

Gen. Pavel během přednášky dokonce uznal, že role NATO v Sýrii by mohla být větší, kdyby členské státy byly více „ochotny“ jít do bojových akcí… Zde pan generál přiznal i to, že NATO vyzbrojovalo místní složky, aby se lépe vypořádaly s terorismem. Zajímavé je, že vůbec neuvedl, že tyto složky bojují proti prezidentu Asadovi, který přece není totožný s Islámským státem*!

„Je lepší mít Turecko uvnitř [v NATO] než vně, kde by sultán byl hozen napospas carovi! […] v otázce US radaru u nás v Brdech jsme se neměli chovat zbaběle. Musíme umět nejen přijímat, ale i dávat…“

(Petr Kolář)

Michael Žantovský to doplnil citátem Lyndona Johnsona: „Je lepší ho mít uvnitř stanu a nechat močit ven, než ho nechat být vně stanu a močit dovnitř… (v sále se smějí, pozn.)“ Více o slovníku Lyndona Johnsona.

„Bez NATO bychom mohli těžit z toho, že jsme obklopeni neagresivními partnerskými státy, kde je psáno, že tomu tak musí být napořád?“ (gen. Pavel)

Žantovský si v úvodu „postěžoval“, že někteří členové NATO nevnímají „Putinovo“ Rusko jako dostatečnou hrozbu, dokonce prý i dílem NATO zpochybňují. Generál Pavel poté akcentoval kybernetické a teroristické hrozby, celkově mu NATO smysl dává, byť je prý jasné, že musí prodělávat průběžné transformace. Diplomat Kolář se raději rozhodl použít produktivní zkratku – náš vstup do NATO se pro něj stal splněným snem. Kolář totiž nevěří v bilaterální smlouvy, jelikož jsou tyto toliko „cárem papíru“; při poslechu těchto slov se reportéru Sputniku vybavilo libreto Prodané nevěsty – „Na tu smlouvu nic nedáme, my tu smlouvu roztrháme…“

„Armáda ČR i Bundeswehr připomínají (bez NATO, svými možnostmi) ementál…“

(gen. Petr Pavel)

Kolář je tedy pro kolektivní angažovanost, kde se minimalizuje pravděpodobnost zrady, kde naopak roste prostor svobody, stability, demokracie a prosperity. Díky NATO prý dokáží v míru koexistovat Řecko a Turecko. Během přednášky se Petr Kolář zajímavě přeřekl (freudismus?), když řekl, když parafrázoval písničku Janka Ledeckého. Kolář řekl, že „[naše] sliby [vůči NATO] se mají měnit“, poté se hned opravil – „sliby (závazky) se mají plnit“.

„NATO není vybaveno na to, aby potíralo naše vnitřní démony […], mohlo by být aktivnější v boji s terorismem“ (Michael Žantovský)

V úvodu celkově zaznělo, že demokracie má nyní a) vnějšího nepřítele v podobě „Putinova“ Ruska b) vnitřního nepřítele v podobě vlastních zrádců, kteří jdou Putinovi na ruku, když spekulují stylem: „a co když je liberální demokracie vyčerpána?“ Konečně bychom se „měli postavit čelem i čínské hrozbě.,“ říká Kolář.

„Není žádné NATO bez nás. NATO jsme my […] v rámci NATO máme plnohodnotný hlas. Pokud se nám něco nelíbí, máme vznést konstruktivní návrh […] tzv. ‚černí pasažéři‘ [tzn. 2 % neplatiči] jsou v NATO vnímáni negativně […] Proč by jeden stát měl pokrývat náklady za NATO v největší míře, a to jen proto, že je největší a má globální zájmy?“ (gen. Petr Pavel)

Pan generál přidal, že ČR přispívá výdaji na armádu nedostatečně, čím prý dáváme najevo, že nám dělá dobře, že se můžeme vést. Také řekl, že členství v NATO rovněž znamená výměnu zpravodajských informací, což je právě důležité v rámci předcházení projevům terorismu. Přednáškou se linula tendence hovořit o vnitřním nepříteli, o tom, že Rusko je jiné, autoritativní.

„Státy, které nemají nic moc společného, se mohou sešikovat do formace proti NATO a proti demokracii“ (gen. Petr Pavel)

Nesmíme zapomenout, že než NATO v minulosti přikročil ke „kárným“ výpravám proti nežádoucím režimům a „darebáckým“ státům, označovalo jejich představitele autokraty a diktátory. Existuje snad jedna výjimka v postavě běloruského prezidenta Lukašenka. Ten byl před událostmi na Majdanu pro NATO diktátor, nicméně dnes se jezdí do Minsku řešit Ukrajina, jako by se předtím nechumelilo…

Cash, Capabilities, Contributions – myšlenka 3 C. Pokud Německo navýší vojenský rozpočet, peníze nepůjdou jen do zbraní. Zhruba takto uklidňoval gen. Pavel, že posílení SRN není hrozbou.

Kolář ujistil, že NATO je dobré, protože kdyby nebylo, tolik zemí by nestálo o členství. Posluchači opět vyslechli úvahu o projevu Vladimíra Putina v Mnichově (2007) a o ruské „agresi“ proti Gruzii (2008). Za Sputnik dodáváme, že ani jeden ze tří mluvčích si nevzpomněl na diplomatku Heidi Tagliavini a na její zprávu, kdo stojí za raketovým útokem na Cchinvali. Prezident prý poté nabídl Rusku program resetu. Ale i zde je paměť řečníků krátká. Hillary Clintonová tehdy (7. 3. 2009) nabídla Rusku (Sergeji Lavrovovi) symbolické tlačítko RESET. Američané však na dárku užili chybně slova перегрузка = „přetížení“. Měla jistě na mysli slovo перезагрузка = „reset“. Opět překladatelský šotek, nebo přeřeknutí podle Freuda? Něco na způsob, že sliby se mají měnit – nejen o Vánocích?

I v politice se mají sliby plnit nejen o Vánocích… Pamatujete na sliby Kohla Gorbačovovi, že se NATO nebude rozšiřovat na východ?

Posluchači vyslechli úvahu, že Jižní Osetie i Abcházie jsou „anektovány“ Ruskem. Ani jeden z řečníků si nevzpomněl, že Jižní Osetie spolu s Abcházií vstupovaly do Ruského impéria v jinou dobu než Gruzie (viz Georgijevský traktát). Necítí se být s Gruzií ničím svázány. Připomínáme, že US ústava hovoří o tom, že každý subjekt má právo na sebeurčení. Chtějí toto „boží“ právo (viz US konstituce) generál, diplomat a moderátor upírat jedněm a přát druhým? (např. ČSR vzniklo s dobrozdáním USA…). Petr Kolář nezapomněl říci, že RF vtrhla na Ukrajinu, výsledkem čehož je „anexe“ Krymu. Když Petr Kolář říká, že Rusko miluje „nestabilitu“, mohl by si položit dotaz, zda Rusko se svými spojenci bombarduje cizí státy, svrhává tamní režimy, případně přispívá k exekucím jejich prezidentů. Existují země, které toto dělají. Necháme na čtenářích, aby se zamysleli nad tím, které to jsou. Řečníci by si mohli v tomto smyslu vygooglit historickou The Daily Show (2008) s tématem Russo-Georgian Conflict, Jon Stewart by jim k tomu řekl své…

John Stewart: The Daily Show – vyjádření k rusko-gruzínskému konfliktu.

„Když se zlu [Rusku] ustupuje, apetit zla [Ruska] roste […] Putinovské Rusko rozumí jen tomu, když se mu demonstruje síla! Zlu se má čelit včas. Musíme mít vůli to udělat, nejen o tom mluvit. Musíme protivné straně ukázat, že umíme použít sílu, budeme-li k tomu vyprovokováni […] čs. Firma Semantic Visions dokázala, že Rusové podplatili v Británii i příznivce i odpůrce brexitu“ (Petr Kolář)

Vůbec si nepoložil příčinnou otázku, zda předcházející převrat v Kyjevě měl vůbec ústavní charakter… Nebýt toho, nedošlo by k událostem na Donbasu a na Krymu. Že by selektivní ztráta paměti? Znovu se musíme zeptat, co by tak asi řečníci pověděli, kdyby si přečetli US knihu od amerického diplomata Josepha Daviese Mission to Moscow (česky Poslání do Moskvy/ Melantrich 1947), kde USA ospravedlňují stalinské procesy a kde „chápou“ Gruzínce Josifa Stalina? Kterým slovům pak věřit, kterým plněným (měněným) slibům? Ani jeden z řečníků nevysvětlil, prč Rusko není zmíněno v minských dohodách (o Ukrajině) jako účastnící se strana konfliktu? Řada euroatlantických politiků Rusko sice obviňuje, ale oficiální jednání a dokumenty z nich vyplývajících takto Rusko neklasifikují. Jak je to možné?

© REUTERS / Mohammad Ismail Generální tajemník NATO postavil Hitlera, Stalina a IS do jedné řady

„Lépe, aby NATO bylo dikobrazem než skupinou malých ježků“ – i takové metafory zněly z úst řečníků… Když k tomu připočítáme narážku na prezidenta jako na „trojského koně“ či zmínku o dinosaurech („zdědili jsme po nich strach a hněv“ /čehož Rusko využívá/), posluchač si nakonec mohl vizualizovat takové malé ZOO.

Závěrem: „vojín“ Žantovský se trošku přel s generálem Pavlem o to, do jaké míry je NATO i politickou organizací. Korunu všemu nasadila jedna postarší dáma ze sálu, mimochodem velmi kultivovaná, že NATO umístilo obranné rakety ke hranicím (Ruska, pozn.), že Rusko má v Sýrii pronajatý přístav a že my jsme tímto pádem [Ruskem] obklíčeni. Dále něco naznačila, že když lid zklame, musí nastoupit armáda (že by alespoň ti silní státníci? Viz Petr Kolář výše) … Michael Žantovský předstíral, že tuto otázku/komentář (raději) neslyšel.

Poznámka: Putinovské Rusko je zavádějící označení. Existuje jen Ruská federace (RF), jejímž současným prezidentem je Vladimir Vladimirovič Putin. Řečníci v Knihovně Václava Havla 23. 4. 2019 nicméně nedokázali zodpovědět přesně otázky ze sálu na konto toho, zda Západ lže „taky“ a jak by měla přesně vypadat (odvetná) vojenská akce proti Ruské federaci. Michael Žantovský poté změnil paradigma západní historie tím, že řekl, že žádný Západ není. Vyznamenal se i jeden posluchač v sálu, který řekl, že Češi musí být nadšení obránci legionáři, když nebyli aktivní za socialismu: „Tehdy všichni jezdili na chaty, přitom se kolem věšelo na šibenice…“

*teroristická organizace zakázaná v Rusku

