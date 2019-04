Okamura spustil kanonádu na ČSSD: Čím dříve skončí v propadlišti dějin, tím lépe

Lídr Svobodné a přímé demokracie Tomio Okamura ve svém příspěvku na Facebooku obviňuje představitele ČSSD z toho, že přivedli „cugrunt“ svou vlastní stranu a nechtějí platit dluhy, které nasekali. „ČSSD totiž požádala o další odklad verdiktu, podle něhož má zaplatit dědicům právníka Zdeňka Altnera 338 milionů korun,“ zdůrazňuje Okamura.

Politik zároveň poukazuje na proislámské výroky Jana Hamáčka. Ten měl dle Okamury prohlásit, že islám má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.

„Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji. (…) Úkolem evropských politiků je zdůrazňovat, že se boj vede proti teroristům, ne proti islámu,“ uvádí slova předsedy sociálních demokratů s tím, že je obhájcem islámu.

Tomio Okamura také připomíná, že přijímání uprchlíků podpořil europoslanec ČSSD Miroslav Poche. Ministr zahraničích věcí Tomáš Petříček, který je také členem sociálních demokratů, zase podporuje přijímání „sirotků“.

„Vidíme, že ČSSD je strana škůdců, která naseká dluhy, a pak je odmítá platit… Čím dříve skončí tato strana, která zrazuje české občany a český národ, v propadlišti dějin, tím lépe,“ uzavírá věc předseda SPD Tomio Okamura.

Dříve Ministerstvo vnitra ČR ve zprávě zveřejněné ČTK obvinilo SPD ze šíření projevů rasové, etnické a náboženské nenávisti. Místopředseda hnutí Radim Fiala k tomu řekl, že Hamáček takovým způsobem používá rezort jako nástroj k umlčení svých kritiků.

Ve čtvrtek se bude na Václavském náměstí konat akce Strany přímé demokracie se zapojením Marine Le Penové, Geerta Wilderse, Mattea Salviniho a dalších. Tomio Okamura je pozval do Prahy, jelikož by chtěl před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu ukázat české veřejnosti, že je hlavním českým euroskeptikem a že je tato pozice pro Českou republiku tou správnou volbou. Na programu akce je odpor vůči Evropské unii, migraci a islamizaci.