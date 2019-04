Boj o místo v EP. Co slibují kandidáti TOP 09 a STAN?

Květnové volby do Evropského parlamentu se nezadržitelně blíží. V souvislosti s tím strany představují hlavní body ve svých programech. Koalice STAN, TOP 09 a dalších subjektů se budou snažit posílit ochranu hranic Evropské unie, budou usilovat o proevropské směřování nebo podporu malých a středních firem z evropských fondů, píše portál týden.cz.

Na portálu se uvádí, že s takovou představou vystoupili na programové konferenci koalice, která se konala v Praze, dva kandidáti - Jiří Pospíšil (TOP 09) a Stanislav Polčák (STAN). Ti chtějí dle svých slov v europarlamentu podporovat také nové, ekologicky šetrné technologie či omezit množství regulací, které EU vydává.

Pospíšil se dotkl také toho, jak koalice vnímá EU – jako hodnotovou záležitost. Stejně tak zastává názor, že je členství v EU jakousi garancí české bezpečnosti , a proto není divu, že se obecně staví kladně k českému členství v unii.

„Evropská unie pro nás není jen ekonomicky výhodné společenství států. Je to pro nás také společenství států, které vyznávají společné hodnoty svobody, demokracie a právního státu,“ uvedl.

Pokud jde o zajištění bezpečnosti EU do budoucna, tak právě to je dle Pospíšila stěžejní prioritou stran TOP 09 a STAN.

„Budeme-li v Evropském parlamentu silně zastoupeni, uděláme vše pro to, aby vnější hranice Evropské unie byla dostatečně hlídána a nebyla průchozí,“ prohlásil.

Rovněž budou kandidáti koalice podporovat posílenou spolupráci EU v obraně. Zdůrazňuje však, že to rozhodně nemá být konkurence NATO. Spíše má dle nich má napomoci k lepšímu fungování Severoatlantické aliance.

Kandidát za STAN Polčák zmínil i další priority, kterými je péče o krajinu a omezení znečišťování

„Říkáme stop drancování, volíme politiku šetrnosti. Chceme investovat do nových technologií. Nízkouhlíková technologie je budoucností, přináší pracovní místa a inovace,“ dodal k věci.

Stejně tak chce daná koalice bojovat proti nadměrnému znečištění plasty a nezapomněla ani na podporu zákazu jednorázových plastových výrobků či na větší recyklaci.

„Nebráníme se úvahám o vnitřních změnách Evropské unie. Prosazujeme legislativní střídmost, aby unie vydávala akty jen tam, kde je to potřebné,“ pokračoval Polčák, který je i pro posílení role národních parlamentů při přijímání evropských norem.

V neposlední řadě chtějí kandidáti do EP prosazovat to, aby se z evropských fondů podporovaly malé a střední podniky, nikoli velké firmy. Důležité jsou pro ně i investice do páteřních evropských dopravních cest, přičemž je dle nich zapotřebí zajistit, aby se dané cesty nevyhýbaly České republice.