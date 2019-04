Miloš Zeman v Číně. Postaví čínské firmy dálnici D3 a přiveze prezident miliardy?

Také se uvádí, že čínské společnosti by dálnici mohly i zaplatit, následně by jim stát peníze postupně vracel. Miloš Zeman se dnes setká například se zástupci vedení Bank of China a společnosti CITIC. Kancelář prezidenta informovala, že při návštěvě by měla být podepsána memoranda o miliardových čínských investicích.

Peking, právě teď. Setkání pana prezidenta s představiteli CITIC Group. pic.twitter.com/JRIEbgJWAr — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 25, 2019

S možnou výstavbou české dálnice jako první přišel premiér Andrej Babiš, který tento návrh představil před dvěma týdny po jednání s čínským premiérem Li Kche-čchiangem. Předseda vlády tehdy mluvil o dálnici Praha – Tábor.

„Byli bychom rádi, kdyby čínské firmy u nás participovaly na nějakém ppp projektu, že by si například vzaly dálnici Praha Tábor. Tahle forma investic zatím u nás není moc obvyklá,“ vysvětlil Babiš.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Zeman se již popáté pokouší dobýt čínský trh

Končící ministr dopravy Dan Ťok už dříve sdělil, že stát nemůže zakázku přidělit bez výběrového řízení, protože to není podle regulí Evropské unie.

Miloš Zeman ve funkci prezidenta zamířil do Číny už popáté. Hlavním cílem této cesty je účast na konferenci věnované projektu nové Hedvábné stezky, která by Čínu měla propojit s evropskými zeměmi.

Podle prezidentova kancléře Mynáře jednání se společností CITIC přinese nové čínské projekty a investice.

„Můžu potvrdit, že s velkou pravděpodobností dojde dnes k podepsání dohody, která bude znamenat konkrétní investice ve prospěch České republiky ve výši asi jedné miliardy amerických dolarů (asi 23,1 miliardy korun),“ oznámil kancléř Mynář.

Český prezident se v neděli setká i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, tématem jednání má mimo jiné být i podpora českých podnikatelů, kteří chtějí expandovat na čínský trh.