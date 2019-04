Dohodnuto! Čína v České republice investuje miliardy

Zástupci Banky Číny a společnosti CITIC podepsali v České republice memorandum o investicích. V příštích dvou letech by investice měla dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun), řekl kancléř českého prezidenta Vratislav Minář. Rovněž byl podepsán memorandum mezi Čínskou bankou a Hospodářskou komorou ČR. Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého banka slibuje českým firmám úvěrový rámec ve výši až dvou miliard dolarů (asi 46,2 miliardy korun).

Miloš Zeman jako prezident České republiky cestoval do Číny již popáté. Na počest 70. výročí založení česko-čínských diplomatických styků se zúčastní večerní recepce na českém velvyslanectví.

Hlavním cílem Zemanovy cesty do Pekingu je účast na konferenci věnované návrhu nové Hedvábné stezky, jejímž prostřednictvím se Čína spojí s evropskými a asijskými zeměmi. Zemanova agenda také zahrnuje setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Miloš Zeman je považován za zastánce ekonomické spolupráce s Čínou. Čeští opoziční politici však poukazují na protichůdné výhody tohoto sblížení, včetně premiéra Andreje Babiše . Kritika se poprvé objevila v otázce čínských investic.

Podle Mynáře by se investice v následujících letech měly zvýšit. Dohoda mezi Bank of China a CITIC bude znamenat konkrétní investice ve prospěch České republiky ve výši asi jedné miliardy amerických dolarů (asi 23,1 miliardy korun). Podle kancléře prezidenta České republiky garantuje Bank of China financování, které umožňuje investice prostřednictvím CITIC Europe v České republice.

„Bude to fond, který bude společně spravován společností CITIC ve prospěch České republiky. Budou to peníze, které budou alokovány z Bank of China a částečně CITIC,“ řekl.

Bank of China rovněž podepsala memorandum s Hospodářskou komorou ČR. Podle Dlouhého je banka připravena poskytnout půjčky ve výši až dvou miliard dolarů v příštích dvou až třech letech. Projekty, na které jsou tyto peníze přidělovány, by se měly týkat česko-čínských vztahů.

„Ať z hlediska česko-čínských investic k nám nebo naopak z hlediska potenciálních investic do Číny, případně na třetích trzích, anebo i z hlediska financování obchodu,“ poznamenal.

© AP Photo / Petr David Josek Pražská kavárna v tom má jasno: Za útokem na poslance Feriho stojí Miloš Zeman a Rusko!

Dlouhý však poznamenal, že v současné době čínské investice nesplnily jeho očekávání, protože plně nevyužívají svého potenciálu, zejména ve věcech vyspělých technologií a společných podniků, včetně výrobního průmyslu.

Rovněž bylo podepsáno memorandum mezi Bank of China a českým finančníkem Pavlem Tykačem. Memorandum se týká energetických otázek.

V neděli se Zeman sejde s prezidentem Číny. Jedním z témat setkání bude podle Mynáře podpora českých podnikatelů, kteří mají zájem o vstup na čínský trh. Ve středu přijela česká obchodní delegace do Číny pod záštitou Hospodářské komory se zástupci asi 60 firem. Delegace českého prezidenta zahrnovala pět českých ministrů a Jaromíra Jágra, který se má stát tváří hokejové turnaje na Olympijských hrách v Pekingu v roce 2022.