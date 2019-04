Foldyna: Díky médiím za antireklamu Nočních vlků!

Jak Sputniku oznámil ředitel motocyklové vyjížďky Andrej Bobrovskij, původně se mělo zúčastnit 150 motorkářů. Ale celý rok z evropských států přicházely žádosti od motorkářů, kteří chtěli jet společně s Nočními vlky.

„Myslím, že nakonec se k nám připojí stejný počet evropských kolegů, jako tomu bylo loni, kdy nás jelo asi 10 tisíc!“ poznamenal Bobrovskij. Vyjádřil obavy, že jako vždy mohou na polské hranici vzniknout nepříjemná překvapení. Ale Rusové jsou v klidu. Vždyť všichni členové výpravy mají dokumenty v pořádku. A proto už 4. května Noční vlci, ke kterým se přidají evropští motorkáři, dorazí do Frýdku-Místku, kde položí věnce k městskému memoriálu ruským vojákům osvoboditelům města od fašistických okupantů. Potom trasa vede do Bánské Bystřice, Zvolenu a Bratislavy. 6. května Noční vlci vzpomenou na své předky v Brně a Praze. Na Olšanských hřbitovech s nimi bude jejich dávný přítel, poslanec Jaroslav Foldyna, o kterém Lidovky nedávno napsaly: „Putinovi Noční vlci se vrátí do Česka. Opět s nimi pojede i Foldyna, čeká větší hysterii.”

© Sputnik / Evgeny Biyatov Euronews: Slovenská vesnice zažívá rozkol kvůli Nočním vlkům

Poslanec Jaroslav Foldyna Sputniku poskytl svůj komentář, jak proběhnou jeho oslavy Dne vítězství.

Co se dá očekávat od cesty ruských motorkářů v tomto roce, jakou větší hysterii?

Jak tomu ta česká média věnují negativní pozornost, tak já jsem o tom psal na Facebooku, že to je vynikající, protože zase přijde hodně diváků, včetně motorkářů! Bude velký zájem. Samozřejmě očekávám ty profesionální demonstranty, kteří tady neustále něco demonstrují na té protiruské platformě. Určitě je budu očekávat. Ze zkušenosti z před 4-5 let, kdy byla velká mediální negativní kampaň, tak přijelo velké množství českých motorkářů a na tu akci se přišlo podívat velké množství diváků, takže to bylo nádherné. Tenkrát jsem poděkoval i České televizi za tu negativní kampaň, která přilákala velký počet lidí a vzbudila ten zájem Čechů. Není to nic protievropského, nic negativního. Je to prostě důstojná oslava Dne vítězství a ti lidé na to mají právo. Ta podstata, že Rudá armáda osvobodila většinu Evropy a Československo, položila tady 140 tisíc životů, to je prostě realita, se kterou se ta propaganda neumí poprat. A čím víc do toho kope, tím větší zájem veřejnosti to vzbuzuje. Takže ono to má efekt. Já se na to setkání jako každý rok těším a věřím, že to proběhne dobře.

Rozumím vám správně, že máte v plánu se s ruskými motorkáři setkat, navštívit Olšanské hřbitovy, položit květiny atd.?

Určitě. Já to považuju za výraz slušnosti a důstojnosti. Oba moji rodiče byli v lágru, můj tatínek byl ročník 1920, matka 1921. Oba byli věznění a osvobodila je právě Rudá armáda. Nemám důvod tam nejít.

Když jste loni na Olšanských hřbitovech společně s Nočními vlky uctil památku sovětských vojáků, tak se ČSSD od vaší akce distancovala. Jan Hamáček vás dokonce kritizoval. Vy se otevřeně přátelíte s ruským klubem, který česká média označují za gang. Nebojíte se, že se to negativně odrazí na vaší pověsti?

Já si myslím, že se nikdy nic takového nestalo. Ti lidé, kteří mě nemají rádi, mě mít rádi nebudou. A ti, kteří mě mají rádi, mě mají rádi právě pro to, co dělám. Takže já to neměřím tímhle způsobem. Jsem přesvědčený, že je to výraz vděčnosti za osvobození země. A ty věci, o kterých se tady mluví v souvislosti s rokem 1968 a nějakých gulazích, to prostě není součástí. Přece ta historická pravda je taková, že Československo bylo osvobozeno Rudou armádou a že tady 140 tisíc rudoarmějců položilo život. A za to my jim Češi, kteří se těchto věcí účastníme, vyjadřujeme vděčnost. Nic dalšího v tom není. To je jenom snaha propagandy do toho zatáhnout další věci a negovat ty věci. A tolerovat, že se díváme, jak v Rize pochodují bývalí příslušníci SS a že se tamhle na Ukrajině shromažďují radikální vyznavači Bandery, tak to je negativní věc, která v Evropě probíhá. Ale já si myslím, že slušní lidé si umí udělat svůj vlastní názor.

A proč česká média nálepkují Noční vlky nálepkou nacionalistický klub? Protože jsou to právě Rusové?

© Sputnik / Valeriy Melnikov Bratislavčania sú solidárni s Nočnými vlkmi: Dnes sme všetci motorkári!

Já to nechápu. Celkově vlastenectví je teď něco, co se v Evropské unii nenosí. To není něco, co by se oslavovalo. Já si myslím, že vlastenectví není nacionalismus. Rusové přijíždějí legálně uctít hroby svých předků a jsou to vlastenci, nikoliv nacionalisté. Ti Rusové nikomu nevyhrožují, že by chtěli s někým bojovat a že nenávidí někoho jiného. Já si myslím, že je to jenom propaganda. A člověk to prostě musí překonat.

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na Twitteru napsala, že Moskvu stále více znepokojuje situace, která vzniká okolo sovětských pamětních objektů v Praze, protože za poslední půlrok bylo zaznamenáno šest útoků vandalů na pamětní memoriály na počest rudoarmějců. Navíc v noci na 2. dubna byly zneuctěny hroby sovětských vojáků na Olšanských hřbitovech. Víte o tom? Co si o tom myslíte? Roste nenávist vůči Rusku?

Já si myslím, že je to součást takové mediální taktiky mainstreamových novin, které se snaží vytvořit takový dojem. Víte, když jsme byli v tom minulém období, tak masmédia psala negativně o Západu a negativně se vyjadřovala ke všemu, co bylo ze Západu. A dneska jsou česká média naprosto stejná, akorát vyměnila Západ za Východ. Takže jasně podporují nebo vyvolávají nálady v obyvatelstvu. Ale já si myslím, že je to menšinový názor. Že tady někdo ničí pomníky, to jsou extrémní skupiny, které prostě vyjadřují, já bych řekl, nějaký menšinový názor. V Česku většina lidí jaksi nemá potřebu se vybíjet tím, že by rozbíjela ruské pomníky, nebo by se k tomu tak stavěla. To je snaha některých extrémů, které se tady takhle etablují. A bohužel se v minulém období etablovali obráceně, takže to už člověk bohužel bere jako negativní folklór společnosti. Národ se k takovým věcem takhle nechová. Buď si toho nevšímá vůbec, nebo je to menšinový názor, že by to někdo podporoval, nebo že tomu dokonce někdo tleská. Neznám kolem sebe takové lidi.

Vy se s Nočními vlky setkáte v Praze nebo někde na cestě?

Já přemýšlím, že jim pojedeme naproti do Brna a potom do Prahy pojedeme společně. Ale teď ještě dojednáváme detaily, jak to uděláme. Určitě budu na Olšanech.

A v jakém stavu je váš Harley-Davidson?

Ve výborném stavu! Teď mi ho jen kolega po zimě trochu zkontroluje.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce