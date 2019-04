Nejmocnější strana ve Sněmovně ztrácí podporu. ČSSD naopak zvedá hlavu

Dle nejnovějšího průzkumu agentury Babišova strana ANO by ve sněmovních volbách v dubnu ztrácela jedno procento hlasů, čímž by získala 29,5 %, zatímco v březnu by to bylo 30,5 %.

Na druhém místě je se 14,5 procenty ODS o půl procentního bodu před Piráty. Sociální demokraté by v dubnu odsunuli SPD ze čtvrté pozice a získali by o jeden procentní bod více než v březnu, tedy 9 %. Strana Tomia Okamury by skončila na pátém místě se ziskem 7,5 procent. Komunisté, kteří v březnu skončili se ziskem 8,0 %, by se v dubnu mírně propadli na 6,5 procent.

Do Sněmovny by proniklo ještě hnutí STAN se ziskem 5,5 procent hlasů, mimo dolní komoru by zůstaly KDU-ČSL a TOP 09, Svobodní a jiné.

© Foto: Agentura Median Sněmovní dubnový volební model agentury Median

© Foto: Agentura Median Sněmovní březnový volební model agentury Median

Model byl vypracován na základě průzkumu, který se uskutečnil od 23. března do 24. dubna mezi 1 011 respondenty. Hlasovat by z nich přišlo 61 procent.

Agentura upozornila na to, že průzkum se z většiny konal v období, kdy se spekulovalo o výměně ministrů dopravy a průmyslu a obchodu. Zhruba čtvrtina respondentů odpovídala již v době, kdy policie zveřejnila návrh na trestní stíhání premiéra Babiše a kdy odstoupil ministr spravedlnosti Kněžínek.

17. dubna se objevily informace o tom, že policie navrhuje, aby byl český premiér Andrej Babiš spolu s ostatními obviněnými v kauze Čapí hnízdo obviněn. Tuto informaci potvrdil i mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Co se týče ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, ten premiérovi Andreji Babišovi svou rezignaci oznámil 15. dubna. Důvod svého rozhodnutí neuvedl. Podle informací ho má na ministerstvu nahradit Marie Benešová.

Jan Kněžínek ve funkci ministra vnitra strávil asi deset měsíců. K 30. dubnu v Babišově vládě skončí i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Ťok odstupuje sám, zato Nováková odchází na Babišovo přání.