Prezident Zeman uvedl, že podepíše zdanění církevních restitucí

Na portálu se píše, že Miloš Zeman neměl zpočátku na otázku o zdaňování náhrad za církevní restituce vyhraněný názor.

„Zpočátku jsem byl naprosto neutrální, ale jak jezdím po krajích a setkávám se se starosty, tak velká řada z nich si mně stěžovala, že církve podaly tzv. určovací žalobu a že se domáhají i majetku, za který dostaly předtím finanční náhrady. Já oceňuji, že Česká biskupská konference zrušila tyto žaloby u krajů. Ale u měst a obcí ne,“ řekl prezident.

Poslanci se plně podřídili diktátu komunistů. Reakce politiků na zdanění církevních náhrad od státu

Podle Zemana lze navíc očekávat, že u měst a obcí jich bude více než u krajů.

„Mě to rozzlobilo, protože je to nedodržení smlouvy. Pan kardinál mi říkal, že to někdy žalují řády a že na řády nemá přímý dosah. Já se v církevní hierarchii nevyznám, tak to nechci komentovat. Ale z mé strany to rozhodnutí podepsat tento zákon je motivován přesně tímto důvodem,“ dodal k věci prezident.

Senátorům se však tento nápad nezamlouvá. Zdanění náhrad za církevní restituce dokonce označili za protiústavní a daný zákon mají v plánu napadnout u Ústavního soudu.

„Ústavní žaloba při nevýkonnosti Ústavního soudu může trvat dlouho. U soudce (Jana) Filipa leží dva roky moje stížnost na Lex Babiš,“ poznamenal k věci Zeman.

Závěrem pak dodal, že na zmiňovanou normu by mohla daná instituce posoudit až po příštích volbách do Sněmovny.