Průšvih! Naši politici chytají kočku za ocas, zatímco Poláci a Slováci... Konečná uvedla, jak to chodí v ЕU a EP

Hostem pořadu Pavla Štrunce se stala europoslankyně Kateřina Konečná za KSČM, která letos kandiduje ve volbách do europarlamentu. Politička se v rozhovoru mimo jiné rozpovídala například o tom, co se muselo v poslední době řešit v EU a jaký to mělo vliv na danou instituci. Také se pokusila srovnat fungování Polska a Slovenska v EU a EP s Českem a narovinu uvedla, co si myslí o šéfovi EK. Rozhovor byl zveřejněn na portálu info.cz.

V rozhovoru zaznělo například to, zda je nutné Evropskou unii reformovat a proč. Konečná zastává názor, že ano. Proč tomu tak z jejího pohledu je vysvětlila následovně:

„Protože máme za sebou migrační krizi, nevyřešenou ekonomickou krizi a brexit. To byly tři věci, které v podstatě zbrzdily jakékoliv jednání o tom, jakou cestou jít dál, protože byly aktuální a musely se řešit.“

Dle političky se teď lidé musí rozhodnout, zda chtějí federalistickou EU, kterou navrhuje francouzský prezident Emmanuel Macron , nebo něco jiného. Uchopení EU podle Macrona přitom dle ní znamená, že politici chtějí více moci a pravomocí do Bruselu , chtějí o všem rozhodovat a mimo jiné chtějí vytvořit také evropskou obrannou unii. Právě to Konečná absolutně odmítá.

„Myslím si, že máme vlastní armádu a o té naší armádě by měli rozhodovat naši politici,“ řekla a dodala, že ani velkým fanouškem NATO.

Druhou možností je pak chtít EU jakožto společenství, které uzná, že jsou dané státy historicky a kulturně rozlišené a vrátí se část kompetencí národním parlamentům, dá se legislativní pravomoc EP a bude se dělat jen to, co je opravdu nutné. Tedy to, co je pro evropské občany prospěšné.

Politička se vyjádřila také k tomu, co nedávno prohlásil David Klimeš z Hospodářských novin. Ten uvedl, že Češi o EU ztratili zájem a že jsou až na 26. pozici z 28 zemí. I pro toto tvrzení měla Konečná jednoduché vysvětlení.

„Čeští politici, čeští národní politici, se naučili všechno na tu EU svádět. Totiž naše pozice v EU je z velké části ovlivněna tím, že my si tam vůbec neumíme vybojovat jakoukoli pozici. My velmi často zachraňujeme v EP něco, co měli předtím udělat čeští úředníci na ministerstvech,“ řekla a dodala, že to se v EU vyjednává například tři roky dopředu, nikoli na poslední chvíli, jak si dodnes myslí čeští politici. Tak to zkrátka dle Konečné nefunguje.

Věc srovnala i s Poláky a Slováky. Uvedla, že Slováci jsou sice menší než my, ale umí si ten pozitivní lobbing pro tu zemi zkrátka udělat.

„Umí říct: „Tohle je věc, přes kterou nejede vlak, to nám ani neposílejte v rámci té směrnice, protože to jako v životě nikdy a naši lidé na to budou alergičtí.“ A naši ministři bohužel velmi často fakt chytají kočku za ocas, a až za těch 5 minut, možná minutu, dvanáct, začnou vykřikovat. Tedy ve chvíli, když už to je průšvih,“ tvrdí politička, i když přiznává, že současná vláda se trošku více snaží než ta minulá, ale i tak se toho moc nezměnilo.

Konečná v rozhovoru neopomněla ani předsedu Evropské komise. Politička si nebrala servítky a uvedla, že Jean-Claude Junckera vnímá jako jeden z „ukazatelů daňových rájů“.

„Je to docela ostuda, protože nám vládne pořád ještě člověk, který daňové ráje podporoval v Lucembursku,“ uvedla.

V neposlední řadě europoslankyně v rozhovoru zmínila také to, zda by byla pro referendum o vystoupení ČR z EU. Podle ní má věc dvě roviny. Jednak se KSČM nebrání hlasu lidu, tudíž pokud by lidé referendum chtěli, tak jsou pro, ale na druhou stranu si myslí, že je EU v mnoha věcech prospěšná a má řadu výhod, pokud se to dobře uchopí.