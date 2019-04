Filozof Lévy je rozčarován dnešním Českem. A co řekl o Marine Le Penové, to se budete divit...

V rozhovoru s daným filozofem přišla řeč například na francouzskou političku Marine Le Penovou a na to, proč tolik lidí souhlasí s jejími představami.

„Je to v zásadě nesrozumitelné. (…) Je to žena, která nemá ráda Francii, která nemá ráda Evropu, která je podřízena Vladimiru Putinovi a já tomu nerozumím, jak ji francouzští patrioti, nebo i čeští patrioti mohou obdivovat. Pro mě je to záhada,“ myslí si Lévy.

© AFP 2019 / Yann Coatsaliou Le Penová obvinila Macrona ze zneužívání diplomacie

Okomentoval také její návštěvu České republiky a prozradil, co dle jeho názoru politička v Praze dělá.

„Ona hájí ten svůj obchůdek. Ona si tam hájí svůj rodinný podnik, ve Francii v průzkumech veřejného mínění výrazně klesá, takže ona sem přijela, aby trochu zase povstala. Tak jako v tom byznysu, který tak má rád pan Babiš, chce ona restartovat ten svůj byznys zde v Praze,“ okomentoval danou věc.

Moderátor vzpomněl také to, že Lévy kdysi uvedl, že „za populismem stojí únava z demokracie nebo únava ze svobody“. Je tedy dle něj s národem něco špatně, když je unaven těmito hodnotami? Na to filozof odpověděl kladně a dodal, že opravdu existují chvíle, kdy jsou lidé z demokracie vcelku unaveni.

„Vzpomeňte si na 30. léta minulého století. Celá řada žen a mužů, kteří byli demokraté, nebyli fašisté, měli pouze pocit, že demokracie je na samém konci svých možností a že je třeba vymyslet něco nového. Nyní se nacházíme v obdobné situaci. Je celá řada Francouzů či Pražanů, kteří, když se jich zeptáte, řeknou vám, že demokracie je to nejlepší, co můžeme mít. Ale zároveň řeknou, že demokracie již nemá vítr v plachtách, demokraté již sami nevěří v ty vlastní hodnoty a budeme tedy důvěřovat těmto populistům, kteří říkají cokoli, vůbec nevnímají realitu,“ dodal.

© Sputnik / Egor Eryomov Česká republika pozastavila dovoz ropy ropovodem Družba

Dalším tématem byl také populismus , který bude nejspíš hrát důležitou roli v nadcházejících volbách do europarlamentu , a také to, zda si filozof myslí, že staré rozdělení na pravici a levici dnes upadá. Vznikne tedy podle jeho názoru nové a poměrně jasné dělení na protisystémové strany a na strany, které sice EU chtějí, ale neshodnou se na tom, jak by měla vypadat? Uvedl, že až tak žhavě by to neviděl.

„Není důležité, zda jsme na pravici, na té liberální pravici nebo liberální levici, důležité je, abychom vystavěli hráz těmto lhářům, těmto podvodníkům, těmto lidem, kteří profitují z chudoby. Potom můžeme vést diskusi mezi lidmi na pravém spektru, na levém spektru, kteří mají jiné vize, ale důležité je, aby ti, kteří chtějí dát ostnatý drát na hranice, ti, kteří chtějí plivat na odkaz Václava Havla, ti lidé, kteří by mohli být směšnými hrdiny z románu Milana Kundery, aby se nedostali k moci,“ řekl.

V souvislosti s tím uvedl, že právě takoví lidí jsou u moci v Praze, což je dle jeho názoru velmi smutné, až neskutečné. Při této příležitosti také zavzpomínal na Československo a na tehdejší Čechy.

„(Češi, pozn. red.) říkali nejen, že chceme jít do Evropy. Oni říkali, „chceme se vrátit domů, chceme se vrátit do Evropy, protože to je náš domov“. Ti byli největší Evropané ze všech. Vzpomínám si, jako by to bylo včera. Praha, to bylo bijící srdce Evropy. Pražané nepotřebovali nějaké schůdky do Evropy, oni tam chtěli mít svoje řádné místo v srdci Evropy,“ uvedl s jistou nostalgií.

Lévy závěrem dodal, že když dnes vidí Česko a premiéra Andreje Babiše, tak musí uznat, že daná „země Franze Kafky, země Václava Havla nebo Milana Kundery udělala obrovský krok zpět“.