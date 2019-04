Na Pražském okruhu u D1 se srazily tři kamiony, tvoří se kolony (FOTO)

Provoz na Pražském okruhu a dálnici D1 na okraji Prahy se zkomplikoval. Mohou za to nejen stavební práce, ale také nehody, k nimž zde došlo. Na 2. kilometru Pražského kruhu se totiž srazily tři kamiony.

Portál novinky.cz píše, že v současné době se na místě nehody tvoří kolony. Hasiči již pracují na odstranění důsledků nehody.

„Na 2. kilometru Pražského okruhu ve směru k D1 došlo k dopravní nehodě čtyř kamionů. Komunikace je v tuto chvíli neprůjezdná a dopravní policisté proto provádějí odklon dopravy na 3. km Pražského okruhu směrem na Vestec,” napsala Policie ČR na svém Twitteru.

Uvádí se, že nabourané kamiony vyprošťuje speciální technika. Provoz na dálnici by měl být dle předběžných informací obnoven po poledni.

Nejde však o jedinou nehodu, která se zde stala. Jak uvádí policie, došlo i k dalším nehodám, a to na 0., 15,5., a 23. kilometru dálnice D1.

Mnohakilometrové kolony se však od rána na Pražském okruhu před Modleticemi a na začátku navazující D1 tvoří také kvůli stavebním pracím. Je zde uzavřen sjezd z D1 u Modletic, přičemž dané omezení potrvá až do úterní půlnoci.

Na místě byla jedna zraněná osoba, hasiči poskytli předlékařskou péči a následně se o osobu postarala zdravotnická záchranná služba.

Pražský okruh byl ve směru na Brno po celou dobu zásahu zcela uzavřen. pic.twitter.com/xbptJAttpK — HZS ScK (@HZS_ScK) April 26, 2019

Co se týče objízdné trasy, ta vede přes sjezd na 15. kilometru u obce Všechromy. Zúžená je ale kvůli opravě odstavného pruhu také D1 u Modletic, a to až do 20. května.

Podle informace se kolony nárazově tvoří zhruba od 82. kilometru Pražského okruhu až po 15. kilometr D1 ve směru na Brno.

„Řidiči by si měli vybrat jinou trasu, pokud je to možné. Na kolony je upozorňují rovněž informační panely na Pražském okruhu,“ upozorňuje mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.