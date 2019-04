Čech říká Bohovi… Zeman vtipkoval o Huawei a konkurentech firmy

V úvodu příspěvku zveřejněném na daných stránkách Zeman nehovoří o úspěších, ale spíše o problémech. To je totiž dle něj produktivnější.

„Rád bych se dotknul problému ekonomického růstu, který spojuji se třemi příčinami. Zaprvé obchodní válkou mezi USA a Čínou, zadruhé obchodní válkou mezi USA a EU, v obou případech samozřejmě formou celních restrikcí, zatřetí brexitem, tj. dezintegrací Evropské unie,“ začal Zeman.

Zmínil také to, že Čína i Česká republika mají velmi dobré a silné vztahy s Německem. V této souvislosti ale upozornil na upravenou prognózu ekonomického růstu v Německu , jenž má být na úrovni 0,5 %. Příčinou tak nízkého ekonomického růstu jsou dle Zemana právě tři zmiňované příčiny.

„Přátelé, nedomnívám se, že situaci pomůže jakákoli forma sankcí. Určitě znáte pojem „win-win strategy“. Existuje však také „lose-lose strategy“, jejímž exemplárním příkladem je třeba brexit, v němž tratí obě strany. Jiným příkladem je Kuba, kde sankce trvaly zhruba 50 let, a to bez jakéhokoli velkého úspěchu. Podobně problematické jsou sankce proti Íránu, Rusku atd. Zkuste najít příklad úspěšných sankcí, které by nebyly kontraproduktivní,“ uvedl otevřeně Zeman.

Prezident ČR tedy navrhl, abychom jako přátelé a obchodní partneři bojovali proti nepřátelům ekonomického propojování a ekonomické spolupráce, stejně proti nepřátelům otevřené společnosti a otevřeného trhu. Dle jeho mínění je totiž společným zdrojem všech těchto nepřátel obyčejná lidská závist.

„Jsme v Číně, proto příkladem pro toto tvrzení budiž téma firmy Huawei, ta je zkrátka příliš úspěšná, nic víc. A přesně to vyvolává závist. Pokud někdo tuto firmu obviňuje z toho, že představuje riziko, aniž by k tomu měl seriózní důkazy, považuji to za nekalou obchodní soutěž,“ řekl a dodal, že on osobně dává přednost obchodní soutěži férové, i když bývá někdy krutá.

Férová soutěž totiž dle Zemana zvyšuje produktivitu práce, vznikají také inovativní řešení a tvoří se přidaná hodnota. A v souvislosti s kauzou Huawei si neodpustil jeden český vtip.

„Čech mluví s Bohem. Říká mu: „Bože, pomoz mi, prosím. Mám problém. Můj soused má vynikající krávu, která mu dává spoustu mléka.“ Bůh odpovídá: „Synu, a ty bys také chtěl takovou krávu?“ Na to Čech: „Ale vůbec ne! Zabij tu sousedovic, prosím!“,“ zakončil celou věc Zeman tím, že nemáme požadovat, aby byly zabíjeny sousedovy krávy.