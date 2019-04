Martin M. Šimečka: Rusko není říší zla, a když to pochopíme, můžeme se vyhnout chybám

Jak uvádí Šimečka, česká a slovenská žurnalistika se od 90. let razantně proměnila. Někteří novináři, kteří mají mít svou nezávislost napsanou na štítě, to tak z jeho hlediska nemají. Dokonce prohlásil, že v českých médiích je to ještě horší než na Slovensku. Podle novináře se to dá vysvětlit tím, že si slovenská novinářská obec prošla zkušenostmi s bývalým premiérem Vladimírem Mečiarem.

„Oni už vědí, jak je riskantní se nechat manipulovat nebo být prodejný. Uvědomují si, že tím ohrožují demokracii. Na Slovensku vyrostla celá generace novinářů, kteří si uvědomují svoji odpovědnost za budoucnost společnosti. Mám pocit, že v Česku je to slabší,“ uvedl Šimečka.

Z hlediska novináře kvalitní žurnalistika nikdy nebude mít statisíce čtenářů, ale důležité je, aby existovala, protože část veřejnosti ovlivňuje. V této souvislosti Šimečka zmínil Rusko. Podle něj totiž je zjevné, že Rusko dnes usiluje o to, aby rozbilo západní svět. Žádnými fakty však své tvrzení novinář nijak nepodložil.

„Rusko říká, že pravda neexistuje. Všichni lžou. Tím pádem pravda není, a když nemáte pravdu, tak se vám hroutí systém. Je důležité o tom psát. Ale ještě důležitější je přijít na to, proč to Rusko dělá. Prostě proto, že má strach ze Západu a cítí se obklíčené. Rusko není říší zla. Má své důvody. A když to pochopíme, tak můžeme o světě uvažovat lépe a vyhnout se chybám,“ dodal.

Na závěr se Šimečka pozastavil nad tím, proč se podle něj dnes demokracie ocitla v krizi. Z hlediska novináře má střední Evropa problém s hledáním pravdy a pátráním po ní v dialogu s druhou stranou, což je klasickým nástrojem liberalismu, bez kterého nemůže systém zastupitelské demokracie fungovat.

„Je to zákopová válka názorových skupin, které nechtějí vnímat druhou stranu. Roste pak paranoia. Takto to dlouho nepůjde. Může se stát, že zvítězí jedna strana jen dočasně, protože ta druhá se bude cítit utlačována. Nikdy pak nebude společenská shoda na základních společenských principech a demokracie nepřežije. Věřím ale v to, že časem panika z budoucnosti opadne. Část voličů populistů zjistí, že to není řešení, a vrátí se k racionalitě. Je to naděje, a musíme pracovat na tom, aby ta skutečnost byla přístupná lidem, kteří o ni budou mít zájem. To je úloha novinářů,“ uzavřel celou věc Šimečka.