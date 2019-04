Češky souhlasily se sexem kvůli úvěru a doplatily na to

„Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 33letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili z trestného činu znásilnění a přečinu poškození cizích práv,“ uvedla v pátek mluvčí karlovarské krajské policie Soňa Podlahová s tím, že první případ začal už před třemi roky komunikací s poškozenou ženou přes sociální sítě.

„Ta se svěřila,že má finanční potíže. Muž měl ženě nabídnout půjčku 60 tisíc korun pod podmínkou, že za ním musí osobně dojet do obce na Sokolovsku,“ pokračovala mluvčí. „Po příjezdu ženu vyzvedl a odvezl autem do lesa.Tam ji začal sexuálně obtěžovat a chtěl po ženě pohlavní styk. Jinak prý žádné peníze nedostane. Poškozená ze strachu souhlasila. Následně ji odvezl zpět do obce a žádné peníze jí neposkytl,“ dodala Podlahová.

V loňském roce obviněný nabídl úvěr ve výši půl milionu korun další ženě, aby splatila své dluhy. Všechno probíhalo podle stejného scénáře: žena přijela do jeho obce, on ji odvezl do lesa, kde jí nabídl sex s ním. V případě odmítnutí, jak jí řekl, by peníze nedostala. Žena souhlasila, ale nakonec peníze nedostala. Tentokrát byl muž tak velkorysý, že jí dokonce zaplatil vlak do jejího bydliště.

K třetímu případu už nedošlo v lese, ale v lomu. Žena, které slíbil 30 tisíc korun, souhlasila, že s ním bude mít sex, ale nakonec peníze nedostala.

Podobně lákal i čtvrtou ženu, ale pohlavní styk požadoval už předem.

„Ta ale nesouhlasila. Ženě měl začít vyhrožovat, že už nikdy neuvidí své děti, že přijde o přítele a o své nenarozené dítě,“ uvedla mluvčí s tím, že obviněného poslal soud do vazby.