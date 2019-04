Foldyna znovu ohromil: postavil se za účastníky demonstrace SPD a označil jejich odpůrce za fašisty

Foldyna sdílel na svém facebookovém profilu záběry z mítinku Okamurovců, což se očividně nelíbilo někdejšímu europoslanci za ČSSD Liboru Roučkovi. „Jardo, co tam děláš u těch nácků?“ zeptal se v komentářích k příspěvku.

Odpověď Foldyny na sebe nenechala dlouho čekat.

„Libore, šetři s těmi nácky, jako fašisti se tady chovají ti, co tady nejvíce křičí pryč s fašisty,“ zareagoval.

Foldynova účast na akci nenechala chladným ani deník Forum 24. Ten totiž dokonce vydal článek s nadpisem: „Foldyna je hanbou ČSSD. Už aby se odporoučel k mladému Klausovi.“

Podle autora článku je Foldyna dlouhodobě nepochopitelnou složkou ČSSD a svým vystupováním dělá nejstarší demokratické straně v Česku ostudu. Připomněl mu také účast na akci Nočních vlků, kdy v Praze společně se svými přáteli projížděl s motorkářským gangem, podporujícím Vladimira Putina a oslavujícím Stalina.

„Proč by tedy nemohl přejít do SPD, když tak nadšeně navštěvuje její akce, na kterých se beztrestně hajluje? Možná čeká, až ,spolurevolucionář’ mezi současnými politiky, syn bývalého prezidenta, založí vlastní stranu. Je pouze otázkou, zda by se krajní pravičák snesl s krajním levičákem,“ ironizuje Forum 24.

Hnutí SPD ve čtvrtek na Václavském náměstí uspořádalo demonstraci „proti diktátu Evropské unie“, čímž zároveň odstartovalo kampaň pro volby do Evropského parlamentu. Demonstrace se zúčastnilo několik stovek osob. Na pódiu se objevili i předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová a předseda nizozemské Strany pro Svobodu Geert Wilders.