V čem má prezident Zeman stejnou rétoriku jako pražská kavárna?

Jaromír Kohlíček: Máte pravdu. Obě skupiny se vlastně potírají na jednom pískovišti. Mimochodem autentická levice plány předsedy EK kritizuje a jako zásadní vidí prohloubení sociální dimenze EU. V řadě případů vidíme snahy o komunitární řešení významných problémů jako kontraproduktivní. Významná část obyvatel EU má podobný názor na věc a je pouze otázkou, jestli tyto pochybnosti o dalším směřování EU vyjádří lépe levicoví nebo pravicoví politici. Problémem České republiky je, že voliči vyjadřují svůj nesouhlas se směřováním EU neúčastí ve volbách, nikoliv ve výraznější podpoře kritických stanovisek obsažených ve volebních programech kandidujících subjektů (např. KSČM).

Za Miloše Zemana ČR investovala do zbrojení 2 % HDP, jako to po nás chce NATO. Miloš Zeman nevidí jinou alternativu než NATO. Totéž tvrdí tzv. pražská kavárna. Je mezi nimi tedy rozdíl?

V tomto ohledu se také stanoviska „soupeřů“ významně shodují i přes naprostou nesmyslnost snah o vyhození takřka 90 mld. kč na armádu, která vůbec v současné době neslouží potřebám státu. Tento trend kritizuje pouze skutečná levice napříč celou EU.

Miloš Zeman tvrdí, že Krym Rusko anektovalo. Totéž si myslí pražská kavárna…

Miloš Zeman, jak je vidět, není neomylný, a v tomto případě jednoznačně nebere v úvahu jasné rozhodnutí občanů Krymu vyjádřené zásadním způsobem v provedeném referendu.

V čem se tedy pražská kavárna liší od Zemana?

Pražská kavárna se liší od Miloše Zemana ve snaze rozvíjet vztahy se zeměmi mimo EU (Miloš Zeman) nebo setrvat v naprosté závislosti na vnitřním trhu Společenství a USA, a to i v politické oblasti.

Co ještě spojuje současného prezidenta s pražskou kavárnou?

Jsou to např. občas zneužité polopravdy, kterými se potom v politickém souboji šermuje. Klasickým výrokem je vyjádření Miloše Zemana citujícího polovinu věty zprávy hodnotící v mezinárodním kontextu úroveň vzdělanosti jednotlivých států. Ve zprávě se říká (parafrázuji): Procento vysokoškoláků z gramotné populace je v Nepálu vyšší než v České republice. Gramotnost v době tvorby zprávy byla v Nepálu na úrovni 20 % obyvatel, v České republice cca 100 %, ale selektivní citát Miloše Zemana zněl: V Nepálu je větší procento vysokoškoláků než v České republice. V tomto ohledu si Miloš Zeman a Pražská kavárna nemají co vyčítat a jejich argumentace mívá občas podobně vratké základy.

Pamatuji-li si dobře nákup vojenské techniky, vojenská cvičení a vše za období Zemana…

V tomto ohledu by nám sdělil jistě zajímavé podrobnosti M. Kalousek, který se významně podílel jako náměstek na Ministerstvu obrany na řadě „obchodů století“ a jistě si v hodnocení akvizičních aktivit i prodejů majetku s Pražskou kavárnou vždy dobře rozuměl. Nutno konstatovat, že ani stanovisko Miloše Zemana k těmto záležitostem nebylo nikdy nijak oslnivé.

V těchto nesmyslných tvrzeních si oba „soupeři“ vzájemně notují. To ale neznamená, že mají pravdu. Základny NATO, které jsou podél hranic Ruské federace rozprostřeny nejen v Evropě, dávají jasně najevo, kdo provokuje.

Miloš Zeman často hovoří o lidech neúspěšných. V čem jsou podle vás jeho největší úspěchy? Mimochodem, M. Zeman byl přece určitou dobu v KSČ?

Největším úspěchem Miloše Zemana je přetvoření obnovené Sociální demokracie z bezvýznamného subjektu ve vládnoucí stranu. Prakticky všichni čelní polistopadoví politici byli ve své době buď členy KSČ, nebo se angažovali v jiných složkách Národní fronty. V tom není Miloš Zeman žádnou výjimkou, stejně jako řada významných pravicových politiků.

Je spor Zeman vs. pražská kavárna spíše v rovině osobní?

Ano.

Proč si myslíte, že Miloš Zeman našel zalíbení v TV Barrandov?

Jaromír Soukup umožňuje Miloši Zemanovi realizaci jeho představy o komunikaci s veřejností prostřednictvím televize. Takovýto prostor mu jiné televize, a to ani veřejnoprávní, nenabízejí. Proto tato dlouhodobá spolupráce bude zřejmě i nadále pokračovat.

