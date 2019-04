Miloslav Rozner (SPD) o poklesu produkce: Dotace EU jsou strašlivé zlo

Jenže jsou některé oblasti, které ukazují negativní vývoj. A právě jedné z nich se věnuje na svém Facebooku poslanec PS PČR Milolav Rozner (SPD), jehož pozornost upoutal současný stav produkce českého ovoce.

Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík konstatoval, že rentabilita českého ovocnářství se po vstupu do EU stala závislou na dotacích. České ovocnářství se za 15 let od vstupu země do EU snížilo skoro o pětinu. Rovněž se nezapomíná na problém, spojený s konkurenčním dovozem.

Rozner kriticky okomentoval situaci ve svém stručném příspěvku a zároveň naznačil, že je zapotřebí zaujmout aktivní občanskou pozici během blížících se událostí s tím spojených.

Někteří uživatelé sociální sítě v této souvislosti zareagovali kritikou na místopředsedu Evropského parlamentu Pavla Teličku.

„Za tento vývoj děkujeme p. Teličkovi, který neměl zájem o stejné podmínky pro naše zemědělství, sadařství. Pamatujte na tuto pravdu o nadcházejících volbách,“ napsala uživatelka se jménem Eva Simova.

Z toho, že některé země mají silnější konkurenční pozici, další komentující obvili bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečku. Zde do diplomatického hodnocení bylo daleko…

„Proč, mají na to lepší dotace.Vláda ministra Jurečky ministra stála za hovno,” uvedla komentující se jménem Marta Telecka.