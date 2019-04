Dá Augiášův chlév do pořádku? Mrtvé duše ministryni Schillerovou nenadchly. Chce ušetřit dvě miliardy Kč

První žena v historii České republiky v čele ministerstva financí čím dál tím víc ukazuje svůj potenciál a jde do toho, do čeho by asi neměl odvahu jít někdo jiný v její pozici.

Na svém Facebooku Alena Schillerová avizovala svůj záměr, který se týká toho, jak ušetřit obrovskou částku pro státní rozpočet. Na úvod příspěvku přitom legračně nebo metaforicky odkázala na klasické dílo světové literatury.

Záměr ministryně udělat pořádek s neobsazenými místy ve veřejné správě získal podporu komentujících. Následovaly emotivní reakce, které vyjádřily nadšenci Schillerové.

Alena Dítětová: „To je v pořádku, fandím vám, jen tak dál, konečně někdo, kdo dá snad ten Augiášův chlív do pořádku.“

Nicméně pozorní uživatele Facebooku se zamysleli nad situací hlouběji a upozornili na možné komplikace tohoto kroku.

Kosta Zmosta: „Ne že by ten nápad neměl něco do sebe, ale je tam jedno velké ALE. Pokud to místo není úplně uměle vytvořené, pak je tam práce, kterou musí někdo udělat, udělají ji ostatní pracovníci. Po takovéto změně nedostanou za tuto práci navíc nic zaplaceno. Jeden měsíc je poměrně krátká doba na to, aby se našel nový zaměstnanec.“

Mezi komentující se objevili i takoví, kteří svůj kritický postoj neskrývali.

Tomáš Kundrát: „Takže opět prostor k bobtnání státní správy, schopní úředníci odejdou za lepším platem a nahrazeni budou loajálními anostb sluhy. Dobře vymyšlené.“