Babiš připustil možnost zavedení daně pro banky

Premiér Andrej Babiš v České televizi prohlásil, že zvažuje zavedení zdanění bank. Daň by se měla týkat i pojišťoven a případně i mobilních operátorů. Sektorovou daň pro banky prosazuje ČSSD, koaliční partner ANO.

„Jestli když uděláme sektorovou daň pro banky, to bude mít takový dopad pro všechny zdražením úvěrů a dostupností úvěrů, nebo ne,“ řekl premiér s tím, že chce o této věci jednat. Podle České strany sociálně demokratické by nová sektorová daň pro banky přinesla do státního rozpočtu 14 miliard korun.

Česká televize prohlásila, že premiér Andrej Babiš, který v polovině dubna uvedl, že je proti takové sektorové dani, změnil názor poté, co předseda ČSSD Hamáček prezentoval návrh ministryně financí Aleně Schillerové.

Ve věci mobilních operátorů se premiér Babiš chtěl zasadit o zlevnění dat. Jeho snažení ale zatím nebylo úspěšné.

„Operátoři ignorují naše apely. V Evropské unii jsou země, které operátory tvrdě zdaňují,“ prohlásil Babiš.

ČTK přinesla v této souvislosti slova Jiřího Grunda, výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních operátorů, který prohlásil, že zavedení sektorové daně by zkomplikovalo případný příchod nového operátora na český trh.